Les meilleurs bars sur les toits de la Nouvelle-Orléans

Le classique Pontchartrain Hotel accueille l'un des nouveaux bars sur le toit les plus branchés de la Nouvelle-Orléans.

Les boissons au bord de la piscine sont très prisées par les habitants de l'Alto pendant l'été étouffant.

Claustrophobique ? Dérangeant ? Dangereux ? Pour beaucoup, l'expérience de la vie au sol en pleine effervescence - en particulier dans le quartier français et sa tristement célèbre rue Bourbon - peut s'avérer décourageante. Une retraite s'impose pour souffler un peu.

Si vous voulez être au-dessus de tout, pour ainsi dire, tout en continuant à vivre la surcharge sensorielle à distance, la Nouvelle-Orléans propose aujourd'hui plus d'une douzaine de bars et de salons sur les toits.

La majorité d'entre eux ont ouvert l'année dernière sur les toits d'hôtels de renom, chacun offrant une vue unique et impressionnante et une couleur locale.

Quelques favoris :

Hot Tin à l'hôtel Pontchartrain

Pour les locaux, l'ouverture la plus attendue en dehors du Vieux Carré a été celle de l'hôtel Pontchartrain, un joyau du Garden District datant de 1927, qui a fait l'objet d'une rénovation de 10 millions de dollars, tout en recrutant le chef John Besh, lauréat du James Beard Award, pour faire revivre et moderniser son Bayou Bar classique et son restaurant raffiné, le Caribbean Room.

Mais le véritable attrait de l'hôtel a été son bar et salon sur le toit, Hot Tin - un clin d'œil à Tennessee Williams, ancien résident de l'hôtel -, ouvert au public et doté d'un ascenseur séparé pour transporter les locaux et les visiteurs jusqu'au 14e étage.

Au coucher du soleil, c'est une véritable fête après le travail. Truman Capote, un habitué du Pontchartrain, aurait approuvé. Tandis que la salle principale fermée accueille un groupe habillé, les romantiques prennent un Sazerac et se rendent directement sur les terrasses extérieures, qui offrent une vue imprenable sur le fleuve Mississippi et le Superdome illuminé des Saints de la Nouvelle-Orléans.

Même depuis ce perchoir, vous pouvez entendre la musique et les fêtards à un kilomètre à la ronde. Pour une expérience plus intime, il y a un balcon plus petit dans un coin arrière où les spectateurs peuvent contempler la ligne d'horizon d'Uptown.

Situé directement sur la ligne de tramway la plus cinématographique et la plus étendue de la ville, pendant la saison du carnaval, certaines des flottilles et des parades de krewe les plus établies et les plus fantastiques envahissent l'avenue Saint-Charles la nuit, ce qui permet de prendre des photos d'une qualité unique à la Nouvelle-Orléans.

Alto à l'Ace Hotel New Orleans

Plus au centre de la ville, dans le Warehouse District, à quelques pâtés de maisons du quartier français, le bar-grill sur le toit de l'Ace Hotel, Alto, est également devenu une destination prisée par les locaux, même si la clientèle est plus jeune et cherche, pendant les mois les plus chauds, un endroit où bronzer tout en sirotant un Mai Tai glacé dans la piscine.

Comme le Pontchartrain, le rooftop de l'Ace est ouvert au public (les non-invités doivent dépenser 20 dollars en nourriture ou en boisson pour être admis). De nombreux jeunes entrepreneurs qui résident ou travaillent dans le quartier apportent leur maillot de bain au travail pour se baigner rapidement à l'heure du déjeuner ou de l'apéritif au neuvième étage de l'hôtel.

La vue est presque panoramique, avec une alternance de vues sur le Lower Garden District et le Central Business District. À une hauteur raisonnable de neuf étages, les visiteurs sont au cœur de l'action tout en étant à l'abri du danger.

Les petites bouchées sont remarquables, mais notre préférée est le hot-dog grillé servi sur un pain de pomme de terre, accompagné d'un Blue Hawaii glacé.

Au niveau de la rue, il y a une osteria italienne, Josephine Estelle, et un bar à huîtres américain, Seaworthy, qui a récemment ouvert ses portes dans un cottage du XIXe siècle patiné par le temps. La ligne de tramway qui mène au quartier français se trouve juste devant la porte. Clang-clang.

Bar sur le toit de l'hôtel Catahoula

Le Catahoula Hotel, qui a ouvert ses portes au printemps 2016 - 35 chambres dans une maison de ville créole restaurée des années 1840 et une écurie dans le quartier central des affaires - est un refuge incarné.

C'est déjà un secret bien gardé par les locaux et les voyageurs chevronnés, en particulier en ce qui concerne sa terrasse sur le toit du troisième étage, sa piscine et son véritable bar tiki, qui propose une carte de boissons estimable avec des concoctions glacées d'inspiration péruvienne à l'ancienne et des smoothies épicés.

L'atmosphère de la terrasse en bois est propice au transport. Vous n'êtes peut-être pas au-dessus de tout, mais il y a un élément d'intimité et de caractère qui contraste directement avec les complexes d'immeubles de bureaux du quartier.

En contrebas, le Pisco Bar, au sol en damier, a rapidement attiré l'attention nationale - y compris un label de qualité Bon Appetit - pour sa cuisine péruvienne fraîche et ses cocktails puristes à base de raisin, dont le bar tire son nom.

Monkey Board à l'hôtel The Troubadour

Dernier arrivé sur la scène des rooftops de la Nouvelle-Orléans, l'hôtel The Troubadour a ouvert ses portes fin décembre dans le quartier central des affaires de la ville, à quelques pâtés de maisons du Superdome et du Quarter, dans une rue secondaire sans prétention.

Son bar-restaurant Monkey Board, situé au 17e étage, propose en alternance des plats préparés par des food trucks, tels que des lobster dogs et des sandwichs au poulet frit. La plupart des clients s'assoient au bar en plein air.

Le chef Phillip Lopez, qui supervise à la fois le restaurant sur le toit et le bistrot français Petit Lion, situé au deuxième étage, est l'un des chefs locaux les plus réputés. L'hôtel de la chaîne de boutiques aspire manifestement à respecter les goûts et l'héritage de la ville, en dépit de son schéma de conception maxi-minimaliste.

Le Monkey Board, nom de la plus haute plate-forme d'une plateforme pétrolière, propose des soirées animées par des DJ locaux. La vue permet d'apprécier l'environnement parmi les autres gratte-ciel, et l'on peut sentir le fleuve et entendre les cornes de brume dans la brise des hauteurs.

Steve Garbarino, qui réside à la Nouvelle-Orléans, est rédacteur collaborateur de Vanity Fair et auteur d'ouvrages sur la culture des cocktails.

