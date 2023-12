Les meilleures nouvelles séries télévisées de 2023, de "The Last of Us" à "Beef".

Entre les deux, il y a eu beaucoup de bonne télévision et encore plus de choses médiocres, compliquées par les grèves des scénaristes et des acteurs qui ont forcé les réseaux et les services de streaming à jongler avec les calendriers pour s'assurer que le robinet de la programmation ne se tarisse pas.

Parmi les nouvelles émissions, qu'il s'agisse de séries continues ou limitées, il y a eu une liste éclectique de points forts, ainsi que des programmes qui valaient la peine d'être regardés - "Swarm" d'Amazon, " The Night Agent" de Netflix et la tardive "Gyeongseong Creature", pour n'en citer que quelques-uns - mais qui n'ont pas tout à fait passé le cap.

L'année s'est également avérée très chargée, avec plusieurs des meilleures nouveautés arrivant au cours du premier semestre 2023. Voici cette liste par ordre alphabétique, ainsi qu'une mention honorable pour une année exceptionnellement riche en documentaires sur le basket-ball :

A Small Light(National Geographic/ Disney+): une série limitée bouleversante sur Miep Gies (merveilleusement interprétée par Bel Powley), une jeune femme ordinaire qui a trouvé d'extraordinaires réserves de courage pour protéger Anne Frank et sa famille des nazis. Avec une distribution solide comprenant Liev Schreiber dans le rôle d'Otto Frank, la série a réussi à prendre une histoire que vous pensiez connaître et à la rendre fraîche et urgente.

Ahsoka(Disney+): Bien que la série ait démarré lentement et ait souffert d'une écriture maladroite au début, la version live-action du personnage animé interprété par Rosario Dawson a non seulement fait le lien avec l'histoire de "Star Wars", mais a semblé montrer la voie vers des quadrants de la galaxie que la franchise peut et doit explorer dans les années à venir. Pour ceux qui aimeraient voir "Star Wars" revenir sur grand écran, "Ahsoka" a servi de pont significatif - un nouvel espoir, en quelque sorte.

Beef(Netflix) : Ce qui commence comme un incident de rage au volant devient l'une des séries les plus tordues de l'année, avec des performances formidables de Steven Yeun et Ali Wong dans le rôle de deux personnes dont les excès et la colère les entraînent, eux et ceux qui les entourent, de plus en plus loin dans l'abîme.

Daisy Jones and the Six" (Amazon's Prime Video) : Ayant une dette évidente envers Fleetwood Mac, cette série d'Amazon sur un groupe des années 70 qui a prospéré puis s'est séparé a su capturer l'ambiance et la musique de cette période, avec Riley Keough et Sam Claflin dans le rôle des chanteurs principaux qui sont à la fois en désaccord et attirés l'un par l'autre.

Gen V(Prime Video d'Amazon) : Cette série sur des super-héros d'âge universitaire aspirant à rejoindre les Sept a surmonté le scepticisme suscité par un autre spin-off de l'univers "The Boys", s'inspirant habilement de la série phare tout en concoctant son propre mystère et suffisamment de moments grossiers pour être à la hauteur (ou non) de son prédécesseur.

Hijack(Apple TV+) : Un thriller épuré et tendu à la "24", avec Idris Elba dans le rôle du bon gars au mauvais endroit, ou vice versa, en tant que négociateur sur un vol détourné entre Dubaï et Londres.

The Last of Us"(HBO) : La nouvelle série de l'année en termes d'attrait commercial et de buzz, cette série de HBO a surmonté la malédiction habituelle des adaptations de jeux vidéo - et le défi de faire un énième thriller apocalyptique - avec Pedro Pascal, Bella Ramsey et d'autres stars invitées qui brillent tous dans cette histoire de la sauveuse potentielle d'un monde sinistré et de son protecteur bourru.

Shrinking"(Apple TV+) : Une solide distribution a rehaussé cette série d'Apple sur un psychologue en deuil (Jason Segel) et son entourage, avec Harrison Ford qui a pu montrer ses talents de comique dans une série qui était, avant tout, vraiment drôle.

Mention honorable :documentaires sur le basket-ball : Pour une raison quelconque, 2023 a produit une série de documentaires remarquables consacrés à des légendes de la NBA, qui fonctionnent individuellement mais se complètent agréablement lorsqu'ils sont visionnés de concert.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) présente un joueur actuel, qui a fondamentalement changé le jeu grâce à ses tirs à longue distance, tandis que les trois autres documentaires sont consacrés aux grands hommes qui ont dominé le basket-ball : "Bill Russell : Legend" (Netflix), "Goliath" (Showtime), une série documentaire en trois parties consacrée à Wilt Chamberlain, qui s'est battu contre Russell et a eu une relation compliquée avec lui, et "The Luckiest Guy in the World", une plongée en quatre parties d'ESPN dans la vie de Bill Walton, dont la carrière a été écourtée par des blessures, qui a surmonté son bégaiement et qui est devenu l'analyste de basket-ball qui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, semble parler de tout sauf du match qu'il est en train d'annoncer.

Chamberlain a dit que "personne ne soutient Goliath" (d'où le titre), mais pour les amateurs de sport, il est facile de souhaiter plus de productions de ce genre.

Source: edition.cnn.com