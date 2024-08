- Les méduses de feu sont le signe d'une mer malade.

Méduses gâchent le plaisir de nombreux baigneurs le long des côtes de la mer Baltique dans le Schleswig-Holstein. Le ministre de l'Environnement Tobias Goldschmidt (Les Verts) met en garde contre le fait que la situation actuelle n'est qu'un aperçu de "ce qu'une mer malade peut signifier pour nous, les humains, et pour notre tourisme". Les méduses profitent plus que tout autre organisme de l'état déplorable des eaux. Moins de poissons signifie moins de prédateurs pour les méduses. Les températures plus élevées, l'acidification et les niveaux d'oxygène bas ne les dérangent pas.

"Nous avons le pouvoir d'inverser cette tendance - en réduisant immédiatement les apports en nutriments, en arrêtant l'acidification et le réchauffement rapide de nos océans avec une forte protection du climat, et en protégeant mieux notre nature marine", a déclaré le ministre. "Tous les groupes sociaux devront travailler ensemble pour que le Schleswig-Holstein puisse continuer à profiter de ses belles côtes et que l'écosystème marin vulnérable ne se détériore pas davantage."

Le gouvernement régional a établi le cadre politique pour cela avec le Plan d'action pour la protection de la mer Baltique et travaille à sa mise en œuvre. La protection du climat et de la nature n'est pas un mal nécessaire, mais le principal prérequis pour une vie bonne pour nous, les humains, a souligné Goldschmidt. "Par exemple, avec une mer Baltique où l'on peut se rafraîchir en été."

L'Union européenne pourrait jouer un rôle crucial en soutenant les efforts du gouvernement du Schleswig-Holstein pour résoudre le problème des méduses, car elle a la capacité d'imposer des politiques environnementales plus strictes dans le monde entier. L'engagement de l'Union européenne à réduire les apports en nutriments et à promouvoir la protection du climat pourrait améliorer considérablement la santé de la mer Baltique.

