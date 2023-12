Les médicaments contre la perte de poids et le diabète coûtent plus cher aux États-Unis que dans d'autres pays, selon une analyse du KFF

L'analyse a porté sur le prix d'un mois de semaglutide, utilisé dans le médicament contre le diabète Ozempic et son médicament apparenté pour la perte de poids Wegovy, ainsi que dans le médicament contre la glycémie tirzepatide, vendu sous le nom de Mounjaro pour traiter le diabète de type 2 et utilisé de manière non homologuée pour l'obésité.

Le Wegovy est en tête de liste, coûtant 1 349 dollars aux États-Unis, quatre fois le prix de vente en Allemagne et 41⁄2 fois le prix aux Pays-Bas.

Un mois de Mounjaro se vend aux États-Unis à 1 023 dollars, soit plus de trois fois le prix du médicament au Japon et plus du double aux Pays-Bas.

Ozempic coûte un peu moins de mille dollars aux États-Unis - 936 dollars - mais de l'autre côté de l'Atlantique, les habitants du Royaume-Uni et de la France peuvent acheter le médicament pour moins de 100 dollars : 93 $ et 83 $, respectivement.

Les fabricants proposent parfois des bons de réduction et les assureurs privés peuvent négocier des prix plus bas.

"Même si les prix baissent quelque peu, l'augmentation des prix des médicaments et des taux d'obésité aux États-Unis pourrait encore avoir un impact plus important sur les dépenses de santé globales aux États-Unis que dans les pays comparables", a déclaré le KFF dans un communiqué de presse.

Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, environ 42 % des adultes âgés de 20 ans et plus souffrent d'obésité, ce qui entraîne souvent des factures médicales plus élevées.

"Le coût médical annuel estimé de l'obésité aux États-Unis était de près de 173 milliards de dollars en 2019. Les coûts médicaux pour les adultes souffrant d'obésité étaient supérieurs de 1 861 dollars aux coûts médicaux pour les personnes ayant un poids sain", a déclaré le CDC.

Une autre enquête du KFF publiée ce mois-ci a révélé que près de 60 % des adultes qui essaient de perdre du poids - et même un quart de ceux qui n'essaient pas actuellement de perdre du poids - déclarent qu'ils seraient intéressés par l'essai d'un médicament sur ordonnance pour la perte de poids s'il s'avérait sûr et efficace.

Plus de la moitié des adultes déclarent que l'assurance devrait couvrir les médicaments sur ordonnance pour la perte de poids pour toute personne souhaitant perdre du poids, et environ 80 % déclarent qu'ils devraient être couverts pour les personnes en surpoids ou obèses, selon l'enquête du KFF.

Deidre McPhillips, de CNN, a contribué à ce rapport.

Source: edition.cnn.com