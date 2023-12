Les médicaments contre la maladie d'Alzheimer approuvés par la FDA seront pris en charge par Medicare, avec certaines restrictions, selon la CMS

Les médicaments contre la maladie d'Alzheimer qui ralentissent la progression du déclin cognitif seront couverts par Medicare à condition qu'ils aient reçu l'approbation traditionnelle de la FDA et que l'équipe clinique recueille des données pour un registre sur la façon dont les médicaments fonctionnent dans le monde réel, a déclaré la CMS.

"Si la FDA accorde l'approbation traditionnelle, la CMS est prête à s'assurer que toute personne bénéficiant de Medicare Part B et répondant aux critères sera couverte", a déclaré l'administratrice de la CMS, Chiquita Brooks-LaSure, dans un communiqué.

La CMS a déclaré qu'il existait un "solide précédent" concernant l'utilisation de registres pour recueillir davantage d'informations sur les traitements nouvellement approuvés.

L'Association Alzheimer a critiqué l'utilisation d'un registre, déclarant dans un communiqué qu'il crée "un obstacle inutile" et "ne devrait pas être une exigence pour la couverture d'un traitement approuvé par la FDA".

Le groupe pharmaceutique PhRMA a abondé dans le même sens, déclarant dans son communiqué que "la CMS réaffirme son projet de restreindre sévèrement l'accès des patients".

"Exiger l'utilisation d'un registre pour recevoir ces options de traitement importantes limite considérablement l'accès. D'une part, tous les patients ne pourront ou ne voudront pas participer à un tel registre", explique le groupe. "En outre, les patients ne peuvent pas accéder aux traitements par l'intermédiaire de n'importe quel fournisseur s'ils sont tenus de participer à un registre, ce qui signifie que les personnes âgées souhaitant accéder à ces traitements devront potentiellement se rendre auprès d'un nouveau fournisseur pour être traitées.

La FDA a accordé une autorisation accélérée aux médicaments contre la maladie d'Alzheimer lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi, et Aduhelm. Le programme d'autorisation accélérée vise à accélérer la mise sur le marché de médicaments destinés à "répondre à un besoin médical non satisfait", alors même que les fabricants de médicaments poursuivent leurs recherches cliniques afin de déterminer l'efficacité du médicament. Aucun des deux médicaments n'a reçu d'approbation traditionnelle.

L'année dernière, Medicare a limité la couverture de l'Aduhelm aux personnes participant à des essais cliniques admissibles, déclarant à l'époque que "l'importance des facteurs inconnus graves pourrait entraîner un préjudice".

La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence, terme général désignant la perte de mémoire et de capacités intellectuelles. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies estiment qu' environ 6 millions de personnes vivent avec la maladie. La maladie d'Alzheimer est mortelle et il n'existe pas de traitement curatif. Il s'agit d'une maladie à évolution lente qui commence par des pertes de mémoire et se termine par des lésions cérébrales graves.

