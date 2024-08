- Les médiateurs israéliens et du Hamas appellent à un accord

Les médiateurs ont exhorté Israël et le groupe islamiste Hamas à trouver un accord sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza en usant de termes fermes. Les deux parties ont été invitées à reprendre les pourparlers le 15 août à Doha ou au Caire afin de "boucler toutes les questions en suspens et de commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire", selon une déclaration conjointe signée par l'émir du Qatar Tamim bin Hamad al-Thani, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président américain Joe Biden.

Cela intervient à un moment critique où l'Iran et ses alliés, y compris Hamas, ont menacé de riposter contre Israël suite à la mort de deux dirigeants de premier plan de Hamas et d'une figure de premier plan du Hezbollah libanais. Il y a des craintes que le conflit de Gaza ne dégénère en un conflit régional plus large. La déclaration appelle à une "aide immédiate" pour les populations souffrantes de Gaza et pour les otages et leurs familles.

Les équipes de médiation travaillent depuis de nombreux mois pour élaborer un cadre d'accord qui est maintenant sur la table, avec seulement les détails de la mise en œuvre à clarifier. "Il n'y a plus de temps à perdre et plus d'excuses pour des retards supplémentaires", lit-on dans la déclaration.

Il est temps de libérer les otages, de commencer le cessez-le-feu et de mettre en œuvre cet accord. Si nécessaire, une proposition finale de pont est prête à être présentée pour résoudre tout problème de mise en œuvre restant de manière à répondre aux attentes de toutes les parties, conclut la déclaration.

