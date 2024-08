Les médias ont reçu des fichiers de campagne de Trump qui ont été divulgués.

L'individu, qui s'est identifié seulement comme "Robert", a envoyé un trésor de documents privés de l'opération de campagne de Donald Trump aux journalistes de Politico, The New York Times et The Washington Post.

À partir du 22 juillet, Politico a rapporté qu'il avait commencé à recevoir des emails d'une adresse AOL contenant des communications internes d'un haut responsable de la campagne Trump et un dossier de recherche que la campagne avait élaboré sur le colistier de Trump, le sénateur de l'Ohio JD Vance. Le dossier comprenait ce que la campagne Trump avait identifié comme les vulnérabilités potentielles de Vance. Politico a également été envoyé des parties d'un document de recherche sur le sénateur de Floride Marco Rubio, qui avait été parmi les candidats à rejoindre Trump sur le billet républicain.

The Times et The Post ont rapporté plus tard qu'ils avaient également été envoyés une cache similaire, y compris un document de 271 pages sur Vance daté du 23 février et marqué "confidentiel et privilégié", que les outlets ont dit être basé sur des informations publiques.

Mais malgré la réception des fichiers de campagne sensibles, les trois outlets ont opté pour ne pas publier de reportages sur la masse qu'ils avaient reçue, même si la personne suggérait qu'elle avait encore une variété de documents supplémentaires "des documents légaux et judiciaires aux discussions internes de la campagne".

"Les éditeurs de Politico ont pris une décision, basée sur les circonstances telles que nos journalistes les comprenaient à l'époque, que les questions entourant l'origine des documents et la façon dont ils sont parvenus à notre attention étaient plus nouvelles que le matériel contenu dans ces documents", a déclaré Brad Dayspring, porte-parole de Politico, dans une déclaration à CNN.

Au lieu de cela, le premier signe public de toute fuite d'informations privées est intervenu samedi, lorsque la campagne Trump a rendu public son annonce qu'elle avait été piratée, pointant du doigt les opérateurs iraniens.

"Ces documents ont été obtenus illégalement auprès de sources étrangères hostiles aux États-Unis, destinés à interférer avec l'élection de 2024 et à semer le chaos dans notre processus démocratique", a déclaré Steven Cheung, porte-parole de la campagne Trump.

Le lundi, CNN a rapporté que le FBI et d'autres enquêteurs examinaient la violation de sécurité présumée, qui, selon des sources, impliquait le piratage du compte de messagerie personnel d'un républicain de longue date et opérateur de Trump, Roger Stone.

L'Iran a nié les allégations, et le gouvernement américain a refusé d'attribuer officiellement Téhéran pour le piratage, selon une source ayant informé CNN, ajoutant que les techniques des pirates ressemblaient étroitement à celles utilisées par les opérateurs iraniens.

Cependant, l'incident de piratage, qui s'est produit en juin, a déclenché une course contre la montre chez la campagne Trump, le FBI et Microsoft, mais les trois organisations journalistiques qui avaient reçu les fichiers ont décidé de ne pas publier d'informations provenant de la masse. Cette décision marque un renversement par rapport à l'élection de 2016, lorsque les outlets journalistiques ont rapporté avec empressement des histoires embarrassantes et préjudiciables sur la campagne de Hillary Clinton après que des pirates russes aient volé une cache d'emails du Comité national démocrate, les publiant sur le site WikiLeaks.

La décision souligne le défi que les organisations journalistiques doivent relever lorsqu'elles sont confrontées à des informations potentiellement obtenues par des moyens néfastes et les normes de publication changeantes des rédactions à la suite de l'élection de 2016, au cours de laquelle les efforts de désinformation russe ont été considérés comme ayant joué un rôle clé dans la victoire de Trump. Avant l'élection de 2020, les rédactions ont été confrontées à un autre dilemme lorsque le contenu de l'ordinateur portable de Hunter Biden a été proposé aux organisations journalistiques, la plupart d'entre elles refusant de publier son contenu en raison de la peur d'une éventuelle opération de désinformation russe.

"Comme pour toute information que nous recevons, nous tenons compte de l'authenticité des matériaux, des motivations de la source et évaluons l'intérêt public dans les décisions concernant ce que, si quoi que ce soit, doit être publié", a déclaré un porte-parole du Washington Post à CNN mardi.

Un porte-parole du New York Times a décliné de commenter, déclarant que le journal ne discute pas des décisions éditoriales concernant la couverture en cours.

Trump a minimisé mardi l'importance du piratage, qualifiant les matériaux de "renseignements ennuyeux".

"J'ai été briefé, et beaucoup de gens pensent que c'était l'Iran, probablement", a déclaré Trump lors d'une interview avec Univision. "Je pense que c'est

"D'un point de vue éthique, les journalistes devraient se demander : qui profite de cette divulgation ? Le rôle des médias est d'agir de manière indépendante dans cette situation", a déclaré Kirtley à CNN. "À nouveau, la loyauté des journalistes devrait aller au public, pas à un parti politique ou à un candidat."

Pourtant, certains ont critiqué la décision des médias de ne pas publier les documents, considérant cela comme hypocrite après avoir rapporté en 2016 les emails du DNC obtenus par des hackers russes, même si cela reste incertain si certains matériaux pouvaient encore être publiés.

"Vraiment, le double standard ici est incroyable. Pour toute la parlotte lors des interviews, il serait bien que les personnes prenant ces décisions soient responsables face au public", a écrit Neera Tanden, conseillère en politique intérieure de Biden, mardi sur X. "Ils admettent-ils maintenant qu'ils avaient tort en 2016 ou le règle est-elle : les matériaux piratés ne sont utilisés que lorsque ça nuit aux Démocrates ? Il n'y a pas de juste milieu."

Tandis que l'identité de "Robert" reste incertaine, les organisations de presse semblent montrer les leçons apprises ces dernières années, en adoptant une approche plus prudente vis-à-vis des piratages et des opérations d'influence étatiques.

"Cet épisode reflète probablement le fait que les organisations de presse ne vont pas se précipiter sur n'importe quel piratage qui arrive et est marqué 'exclusif' ou 'renseignements internes' pour le publier juste pour le publier", a déclaré Matt Murray, directeur de la rédaction du Washington Post, au journal. Au lieu de cela, "toutes les organisations de presse dans ce cas ont pris une grande respiration, ont fait une pause et ont réfléchi à qui était susceptible de diffuser les documents, quelles étaient les motivations du pirate informatique et si cela était vraiment intéressant ou non."

