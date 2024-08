- Les médias: le transfert de BVB-Jungstar Brunner à Monaco parfait

Borussia Dortmund et Paris Brunner se séparent apparemment. Selon les médias, le vainqueur de la Coupe du monde U17 est sur le point de rejoindre l'équipe de Ligue 1 française AS Monaco. Le montant du transfert de l'attaquant de 18 ans est dit être de 4 millions d'euros. Selon les informations de Sky et des "Ruhr Nachrichten", le club de football de Bundesliga a réussi à obtenir une clause de rachat dans les négociations.

Cela met fin à une longue négociation de plusieurs mois. L'attaquant, qui était lié au BVB jusqu'en 2025, avait reçu une offre de renouvellement de contrat de Dortmund depuis des mois. Cependant, un accord n'a pas pu être trouvé car Brunner avait des réserves sur les perspectives sportives qui lui étaient présentées. Il cherchait une place garantie dans l'équipe professionnelle, ce que le BVB ne pouvait pas promettre fermement.

Brunner, qui a été nommé meilleur joueur du tournoi à la récente Coupe du monde U17, a également fait parler de lui en dehors du terrain. Il a été temporairement suspendu par le BVB en octobre 2023 pour des raisons disciplinaires.

