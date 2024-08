- Les médias: l' Eintracht de Francfort est intéressé par Torunarigha

Après le retrait présumé de Konstantinos Koulierakis, Eintracht Francfort serait intéressé par l'acquisition des services de Jordan Torunarigha. Selon un rapport de "Bild" jeudi, le défenseur de KAA Gent figure sur la liste des remplaçants potentiels de Willian Pacho, qui a rejoint Paris.

Torunarigha a fait ses débuts dans les équipes de jeunes de Hertha BSC Berlin et a joué pour les Berlinois jusqu'en 2022, avant de rejoindre la Belgique. Outre Francfort, TSG 1899 Hoffenheim et plusieurs clubs italiens sont également intéressés par le joueur gaucher. Selon les informations de "Bild", le montant de la transaction serait compris entre trois et quatre millions d'euros. Le contrat de Torunarigha avec Gent court jusqu'à l'été 2025.

Selon "Bild", Koulierakis aurait opté pour VfL Wolfsburg, malgré un accord trouvé avec Eintracht Francfort pour un transfert de PAOK Saloniki.

