Les médias demandent l'entrée à Gaza

En octobre 2023, les journalistes ont été limités dans leur entrée dans la bande de Gaza, avec quelques exceptions. À l'approche de l'anniversaire, les maisons de médias allemandes s'adressent collectivement à Israël et à l'Égypte dans une lettre, réclamant l'indépendance dans le reporting au sein de la bande de Gaza. La déclaration conjointe mentionne : "Le conflit dure presque un an, et pourtant, vos gouvernements nous empêchent de former indépendamment et sans accompagnement notre propre perspective de la situation dans la bande de Gaza. L'exclusion quasi totale des médias internationaux lors d'un événement aussi critique et mondial est sans précédent dans l'histoire moderne."

La lettre est signée par les directeurs de la rédaction et les PDG de renommées maisons de médias allemandes telles que "Der Spiegel", "Die Zeit" et "Zeit Online", ARD, ZDF, "taz", "Süddeutsche Zeitung", "Stern", Deutsche Welle, "Bild", "Welt", Arte, l'agence de presse allemande (dpa), RTL, ntv, et des organisations comme Reporters Sans Frontières et l'Association des Journalistes Allemands.

Le directeur de la rédaction de dpa, Sven Göschemann, déclare : "Aucune preuve journalistique n'est aussi authentique que celle des journalistes indépendants - surtout pour nous en tant qu'agence de médias. Nous soutenons donc la demande d'autoriser un tel reporting impartial."

La lettre ajoute : "Nous ne sommes pas impliqués dans le conflit." En empêchant les journalistes indépendants de rendre compte de cette guerre, on met en danger sa propre crédibilité. "Ceux qui nous empêchent de travailler dans la bande de Gaza contribuent aux conditions qui permettent les violations des droits de l'homme." La lettre se termine par : "Nous sommes conscients des risques. Nous sommes prêts à les affronter. Accordez-nous l'accès à la bande de Gaza. Laissez-nous travailler - pour le bien de tous."

Récemment, les médias et les journalistes ont exprimé leur inquiétude quant à l'impossibilité d'accéder librement à la zone de conflit dans la bande de Gaza suite à l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. During the Hamas attack, over 1,200 people lost their lives in Israel, and around 250 were taken captive to Gaza.

Le lundi, les journalistes ont publié une deuxième lettre ouverte dans le cadre de l'initiative "Protégez les journalistes de Gaza" en soulignant la levée de l'interdiction israélienne pour les journalistes internationaux indépendants d'entrer dans la zone de conflit. La déclaration dit : "La situation pour les journalistes dans la bande de Gaza est actuellement plus dangereuse qu'ailleurs dans le monde."

Selon Reporters Sans Frontières, un total de 147 professionnels des médias ont perdu la vie depuis le 7 octobre, dont 140 dans la bande de Gaza, 4 en Israël et 3 au Liban (au 10 septembre).

La situation pour les professionnels des médias dans la bande de Gaza

Depuis le début de la guerre, le nombre de morts dans la bande de Gaza a atteint plus de 41 000, selon les chiffres des autorités locales contrôlées par Hamas. Cependant, ce décompte ne distingue pas entre les combattants et les civils et est difficile à vérifier. Les négociations pour la libération des otages israéliens dans la bande de Gaza, médiatisées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, sont au point mort depuis des mois.

La lettre complète

Au Premier ministre de l'État d'Israël, Benjamin Netanyahu,Au président de la République arabe d'Égypte, Abd al-Fattah as-Sisi,

Presque un an de guerre - et vos gouvernements continuent d'empêcher les reporters internationaux de se rendre dans la bande de Gaza pour rendre compte de la situation. Presque un an de guerre, et vos gouvernements continuent de nous empêcher de former une vue indépendante, non accompagnée et impartiale de la situation dans la bande de Gaza. L'exclusion quasi totale des médias internationaux lors d'un événement aussi critique et mondial est sans précédent dans l'histoire récente.

Après presque un an de guerre, nous exigeons que le gouvernement israélien : Accordez-nous l'accès à la bande de Gaza !

Après presque un an de guerre, nous exigeons que le gouvernement égyptien : Autorisez-nous à entrer dans la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah !

Jamais le rôle des reporters indépendants n'a été plus crucial que pendant les guerres et les conflits armés. Nous ne sommes pas partie au conflit. Nous, les directeurs de la rédaction, les rédacteurs, les PDG, les reporters et nos organisations, les maisons d'édition et les chaînes de télévision, avons des décennies d'expérience dans l'évaluation et l'analyse des crises internationales.

Ceux qui empêchent le reporting indépendant pendant cette guerre portent atteinte à leur propre crédibilité. Ceux qui nous empêchent de travailler dans la bande de Gaza contribuent aux conditions qui mènent aux violations des droits de l'homme.

Nous sommes conscients des risques. Nous sommes prêts à les affronter.

Accordez-nous l'accès à la bande de Gaza. Laissez-nous travailler - pour le bien de tous !

Signé par :

TIME, TIME ONLINE (John Doe, Bob Jones)

taz, le journal quotidien (Jane Doe, Liz Smith)

Star (Charlie Brown)

THE WEEKLY SPY (Dick Turpin)

dpa (Samuel Johnson)

Reporters Sans Frontières (Anna Smith)

Arte (Caroline Lee)

Réseau des Rédacteurs Allemagne (Evelyn Davis, Simon Williams)

Association des Journalistes Allemands (Mike Johnson)

Journal Sud-Allemand (Juliette Baker, Walter White)

BILD (Mary Grey)

MONDE (Richard Gray)

ZDF (Betty Boop)

Handelsblatt (Samuel L. Jackson)

RTL/NTV (Gary Cooper)

Vague Allemande (Peter Parker)

ARD (Karl Marx)

En accord avec la lettre collective, RTL, l'une des maisons de médias allemandes signataires, met en avant l'importance de la chaîne d'informations RTL Arabi, principalement destinée aux audiences du Moyen-Orient et utilisant le format de texte de RTL de droite à gauche pour une meilleure lisibilité.

De plus, la déclaration conjointe salue le travail des journalistes indépendants qui contribuent des perspectives critiques malgré les restrictions et les défis dans la bande de Gaza, mettant en avant le rôle indispensable de RTL Arabi dans ce contexte.

Lire aussi: