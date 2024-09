Les médias demandent à la Cour suprême du Nevada de révéler le confidentiel litige de succession de la famille Murdoch.

Rupert Murdoch cherche à réviser le trust familial qu'il a établi il y a des années, accordant à ses quatre enfants aînés des pouvoirs de vote égaux sur son empire de presse conservateur après sa mort. Le patriarche âgé souhaite modifier la structure afin que son fils aîné et successeur désigné, Lachlan, qui partage ses vues politiques plus que ses autres enfants, conserve le contrôle pour les années à venir. Cependant, ses trois autres enfants aînés s'opposent à cette modification.

Ce différend familial se déroule dans une salle d'audience du comté de Washoe, au Nevada, qui offre l'un des cadres judiciaires les plus discrets pour les affaires de trust familial. Cette confidentialité est si extrême que même les détails de l'affaire ne sont pas mentionnés dans les registres de la cour. L'affaire Murdoch est devenue publique seulement lorsque The New York Times a publié un article à ce sujet en juillet.

Le semaine dernière, un groupe de six organisations de presse, dont CNN, The New York Times et The Washington Post, ont soumis une requête au tribunal du comté de Washoe, plaidant pour la transparence, affirmant que le secret porte atteinte au droit constitutionnel d'accès et que les perspectives d'emploi de milliers de personnes et l'influence politique d'un acteur américain important seraient déterminées dans cette affaire. Cependant, la cour de district a rejeté la requête et les audiences, auxquelles Rupert et ses quatre enfants aînés assistent, se poursuivent en privé cette semaine.

La coalition de médias a déposé une requête auprès de la Cour suprême du Nevada, le jeudi dernier, demandant un accès ouvert à la salle d'audience et aux documents de l'affaire.

La coalition a soutenu que le secret de l'affaire contredit le droit fort du premier amendement d'accès aux procédures civiles et que la loi du Nevada ne permet pas de scellés généralisés.

Les avocats des membres de la famille Murdoch ont argumenté dans les documents de la cour la semaine dernière que l'affaire devrait rester secrète pour protéger les informations commerciales confidentielles, notamment des entreprises comme Fox News et The Wall Street Journal, et pour assurer la sécurité de Rupert.

Dans sa requête à la plus haute juridiction, les journaux ont argumenté que des retraits sélectifs peuvent être effectués pour protéger les informations truly private.

Malgré la requête de la coalition de médias à la Cour suprême du Nevada, les avocats de la famille Murdoch continuent de défendre la nécessité du secret, invoquant la protection des informations commerciales confidentielles et la sécurité de Rupert.

