Les médias de droite lancent une vague d'attaques contre Tim Walz dans la course pour définir le candidat à la vice-présidence

Depuis que Kamala Harris a choisi Tim Walz comme colistier, les figures de proue des médias d'extrême droite se sont déchaînées contre le gouverneur du Minnesota, cherchant à le définir et à ternir son image à moins de 90 jours de l'élection.

Mardi, Walz a été présenté sous un jour défavorable comme un "radical" de gauche qui serait déconnecté des Américains ordinaires ; on l'a critiqué pour avoir laissé les manifestants de Black Lives Matter semer le désordre, la violence et brûler les villes du Minnesota sans conséquence ; et on l'a accusé d'être "endossé par les Chinois" après avoir passé sa lune de miel en Chine.

Fox News, comme il se doit, a pris la tête de cette campagne, avec le réseau d'extrême droite consacrant segment après segment à attaquer Walz et sa personnalité.

Sean Hannity a ouvert son émission en affirmant que le choix de Walz par Harris - qu'il a qualifié de "gouverneur le plus à gauche des États-Unis" - révélait qu'elle était la candidate démocrate la plus extrême de l'histoire. Hannity n'a pas seulement dénigré Walz avec une variété de qualificatifs négatifs, mais il a également critiqué son comportement personnel, le qualifiant de "bizarre". Entre-temps, d'autres figures de la presse MAGA, sans la moindre autocritique ou preuve, ont essayé de discréditer le billet démocrate en affirmant que Walz avait été choisi plutôt que Josh Shapiro simplement parce que le gouverneur de Pennsylvanie est juif.

"Il a été écarté parce qu'il est juif", a déclaré Jeanine Pirro sur Fox, en invoquant sa position sur la guerre à Gaza. "Et le problème maintenant, c'est qu'ils placent les Hamas de la fin du parti démocrate."

Sans parler que c'est Donald Trump qui a dîné à Mar-a-Lago avec le négationniste de l'Holocauste Nick Fuentes et le rappeur adepte d'Hitler Kanye West, parmi d'autres moments où il a embrassé le nationalisme blanc au fil des ans.

La variété des attaques contre Walz met en évidence la difficulté persistante du GOP à trouver une ligne d'attaque efficace contre la campagne de Harris. Depuis qu'elle a pris la tête du billet démocrate en juillet, les médias d'extrême droite peinent à présenter une narration cohérente contre elle. Au lieu de cela, ils ont eu recours à une gamme de remarques désobligeantes, qualifiant Harris de "candidate DEI" et se moquant de son rire, entre autres critiques offensantes. Il reste à voir si la campagne Trump parviendra à établir une stratégie claire et cohérente pour définir Harris et Walz. Bien que Trump se soit précédemment concentré sur l'âge et l'endurance du président Joe Biden, il a eu du mal à élaborer une narration convaincante contre son nouveau rival démocrate.

Et si la couverture décousue des médias d'extrême droite mardi indique quelque chose, c'est que Trump et ses alliés ont du mal à se rallier autour d'une stratégie unifiée à mesure que l'élection approche.

