Les médailles allemandes aux Jeux Olympiques coûtent cher à acheter.

Les médailles allemandes aux Jeux olympiques de Paris ont coûté cher, selon des calculs de l'Institut de l'économie lié aux employeurs (IW Cologne) publiés mardi. Chaque médaille a coûté 3,7 millions d'euros en promotion sportive, ce qui signifie que le gouvernement fédéral a versé presque deux fois plus de subventions aux associations sportives qu'il y a huit ans à Rio de Janeiro.

Au cours de la dernière décennie, les dépenses du gouvernement fédéral ont augmenté : les dépenses d'élite en promotion sportive ont augmenté de 44 millions d'euros à près de 60 millions d'euros, ajustés pour l'inflation. En 2016 à Rio de Janeiro, le gouvernement fédéral a versé environ 2,2 millions d'euros en fonds de promotion aux associations sportives par médaille gagnée, et aux Jeux de Tokyo suivants, c'était 3,2 millions d'euros. À Paris, l'équipe allemande a remporté 12 médailles d'or, 13 d'argent et 8 de bronze, se classant 10ème au tableau des médailles. "C'est la pire performance de l'équipe allemande depuis la réunification", a déclaré l'IW.

"La promotion sportive allemande est inefficace et ne parvient pas à renforcer durablement les sports d'élite", a déclaré l'économiste de l'IW Melinda Fremerey. En tant que plus grande économie et pays le plus peuplé d'Europe, l'Allemagne se sous-estime. "La promotion sportive souffre du même mal qui nuit à l'économie : la bureaucratie nuit souvent à l'efficacité des mesures gouvernementales", a déclaré le co-auteur Simon Gerards Iglesias.

Le gouvernement fédéral décide de la répartition des fonds de promotion via un système complexe et bureaucratique. En raison d'une centralisation insuffisante, trop d'acteurs sont impliqués et les ressources ne sont pas ciblées sur les disciplines prometteuses. L'Association allemande d'athlétisme a reçu plus de 30 millions d'euros entre 2021 et 2023, le plus d'entre toutes les associations, mais n'a remporté que quatre médailles à Paris. "La promotion jeunesse est également en difficulté : les écoles sportives allemandes ont moins de candidats", a déclaré l'IW.

Les athlètes allemands sont revenus des Jeux olympiques de Paris avec des médailles coûteuses. Malgré être la plus grande économie d'Europe, l'Allemagne dépense ses fonds de promotion sportive de manière inefficace, comme le souligne l'économiste de l'IW Melinda Fremerey.

Lire aussi: