Les mécanismes fonctionnels des vannes de vélo sont intriguants.

Volkswagen Up: pratique, compact et performant La VW Up, sortie en fin 2011 et arrêtée en 2023, était la voiture bon marché de Volkswagen, fabriquée aux côtés de ses homologues, la Seat Mii et la Skoda Citigo, à Bratislava. Elle était destinée à surpasser le précédent modèle, le malchanceux Fox,