- Les matières premières pour l'économie bavaroise sont très chères

Les prix des matières premières ont de nouveau augmenté au deuxième trimestre. L'indice des prix des matières premières de l'Association de l'économie bavaroise (vbw) a augmenté de neuf pour cent par rapport à l'année précédente et de dix pour cent par rapport au trimestre précédent.

"Le niveau élevé des prix des matières premières et donc également les coûts d'approvisionnement plus élevés pour les entreprises sont de plus en plus ancrés", déclare le PDG de vbw, Bertram Brossardt. La disponibilité de métaux précieux ou industriels à des prix abordables se détériore. "Nous devons de plus en plus nous concentrer sur le recyclage des ressources, l'efficacité et la substitution."

L'indice des prix des matières premières de vbw comprend les prix mondiaux de 42 matières premières en dollars américains, pondérés en fonction de leur importance en Bavière. L'augmentation de prix la plus forte au deuxième trimestre a été celle de l'Indium, principalement raffiné en Chine et utilisé comme conducteur dans les écrans plats et les écrans tactiles, avec une augmentation de 36 pour cent. Elle a été suivie par le Manganèse, le Tungstène, l'Argent et l'Etain avec une augmentation de 23 pour cent. L'économie s'inquiète également de l'augmentation du Cuivre de 15 pour cent : "Les câbles électriques, les composants de l'énergie solaire pour la transition énergétique - pour tout cela, l'un des matériaux les plus anciens de l'humanité avec une conductivité élevée est essentiel aujourd'hui", explique Brossardt.

Face à la hausse des prix des matières premières, les entreprises basées en Bavière, telles que celles du secteur électronique, pourraient trouver difficile de se procurer des matériaux comme le Cuivre et l'Indium à des prix abordables, compte tenu de leurs augmentations de prix respectives de 15% et 36%. La forte demande pour ces matériaux dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, ajoute encore à leur rareté et à leurs coûts plus élevés en Bavière, une région connue pour son économie influente représentée par le vbw.

Lire aussi: