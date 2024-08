Les maths derrière pourquoi Harris a choisi Walz et pourquoi elle pourrait le regretter

Alors, qu'est-ce qui a fait passer Walz de quasi-inconnu national à colistier officiel d'un grand parti ? On pourrait simplement qualifier l'ensemble de « bizarre ».

Rappelez-vous comment les Démocrates ont commencé à qualifier les Républicains de Donald Trump et de JD Vance de « bizarres » il y a quelques semaines. Cette attaque pouvait sembler sortie d'un lycée, mais le truc fou, c'est qu'elle semble avoir fonctionné.

Un coup d'œil aux données de recherche Google révèle une récente augmentation des recherches pour le mot « bizarre ». Plus encore, les sujets associés à « bizarre » étaient Make America Great Again, le Parti Républicain, Vance et Walz.

Pourquoi Walz ? On lui attribue d'avoir été le premier à avoir lancé cette qualification des Républicains à grande échelle.

Et on sait que la campagne Harris faisait attention parce qu'elle a envoyé au moins un email suggérant que les attaques « bizarres » contre la candidature républicaine déclenchaient la conversation en ligne.

Le fait que Harris ait choisi un candidat qui fonctionne bien en ligne ne devrait pas surprendre - c'est la campagne qui a adopté « coconut tree » et « brat ». Harris a également très bien réussi sur TikTok, quelque chose que la campagne de Joe Biden n'a pas pu faire.

Mais la sélection de Walz indique-t-elle une campagne qui est trop en ligne ?

C'est une question légitime étant donné que Harris a contourné le gouverneur de Pennsylvanie Josh Shapiro au profit de Walz. Shapiro, qui était longtemps considéré comme favori pour la sélection du colistier, a divisé la gauche en ligne en raison de ses vues supposées sur les Israéliens et les Palestiniens.

Notamment, Walz partage de nombreuses similitudes sur cette question mais a reçu beaucoup moins de critiques que Shapiro, qui est juif.

Le fait que Walz n'ait rencontré virtually aucune opposition des factions démocrates principales a presque certainement aidé. Après tout, la campagne Harris surfait sur une vague d'émotions positives depuis qu'elle est devenue candidate démocrate présumée.

L'attitude non diviseuse de Walz sur une plus grande échelle semble avoir joué sur une plus petite échelle. Harris avait une bonne chimie personnelle avec lui et appréciait particulièrement son attitude « heureux et insouciant », selon les informations de CNN.

Se’entendre avec un colistier et ne pas potentiellement diviser le parti avec ce choix est une raison suffisante pour le choisir.

L'une des premières règles en matière de choix de colistier est de « ne pas faire de mal ». Harris a probablement fait cela avec ce choix. Walz a servi 12 ans à la Chambre des représentants et est actuellement en deuxième mandat en tant que gouverneur. Il ne peut pas être attaqué pour son manque d'expérience, contrairement à son homologue républicain Vance, qui est le colistier le moins populaire sorti de la convention de son parti à ce jour.

Un choix pas sans risque

La grande question maintenant est de savoir si Harris a laissé des points sur le terrain en choisissant Walz plutôt que Shapiro.

Le Minnesota est peu probable d'être compétitif cette année. Aucun candidat républicain à la présidence n'a remporté l'État depuis 1972 - c'est la plus longue série de victoires présidentielles des Démocrates (hors Washington, DC). Et les sondages dans l'État du Nord-Étoile depuis l'entrée de Harris dans la course indiquent que cette série devrait se poursuivre.

La Pennsylvanie, en revanche, est presque certainement un État clé pour Harris si elle veut être présidente. En fait, c'est probablement l'État charnière le plus important de ce cycle, et les sondages là-bas sont très serrés.

Shapiro a actuellement une cote de faveur de 61 % en Pennsylvanie et a surpassé l'ancienne base de Biden de 14 points en 2022.

Si cela aurait suffi pour faire gagner un billet Harris-Shapiro en Pennsylvanie cette année, c'est une question ouverte, bien que la littérature de science politique suggère que cela aurait très bien pu.

Ce que l'on peut dire, c'est que Walz n'est pas susceptible d'aider Harris auprès de nombreux électeurs indécis. Il a fait moins d'un point de mieux que Biden au Minnesota lorsqu'il a remporté sa réélection en 2022. En fait, Shapiro semble avoir mieux réussi auprès des électeurs blancs sans diplôme universitaire en Pennsylvanie que Walz auprès de la même démographie dans son État il y a deux ans.

Et même si Walz avait été un électeur incontournable, il reste à voir s'il peut aider le billet démocrate en dehors de son État natal.

Si Harris finit par perdre la Pennsylvanie et l'élection de justesse, ce sera l'un des plus grands « et si » de l'histoire. N'a-t-elle pas choisi Shapiro parce qu'elle avait peur de la gauche en ligne ?

Harris, bien sûr, espère que l'élection ne sera pas aussi serrée. Elle semble avoir de l'élan, et le choix de Walz ne devrait rien faire pour l'entraver.

