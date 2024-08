- Les matchs du festival du château de Plau entrent dans la seconde mi-temps

Plau am See (District of Ludwigslust-Parchim) attire les visiteurs non seulement par sa nature intacte et son accès aux zones de sports nautiques de la région des lacs de Mecklembourg, mais aussi par ses offres culturelles. Cet été, les Burgfestspiele présentent "Le Livre de la jungle" en tant que comédie musicale pour toute la famille basée sur le livre de l'auteur Rudyard Kipling, et la revue "Hôtel Les Ananas" remplie de tubes schlager et de populaires chansons pop et rock.

Selon les organisateurs, environ 3 000 visiteurs ont apprécié les représentations sur la scène en plein air dans la cour du château depuis mi-juillet, et il reste encore une à deux représentations prévues par semaine jusqu'au 24 août. Depuis 2022, les Burgfestspiele ont enrichi la diversité des événements en plein air pour les invités de l'été dans le nord-est.

Le programme d'animation à Plau est complété par des soirées de chansons et du cabaret. Le 12 août, la Leipzig Pfeffermühle interprétera leur spectacle "5 pour cent de dignité" à Plau, suivi du comique et magicien Till Froemmel le 15 août. Le vieux cinéma abandonné sera également utilisé comme scène, par exemple le 18 août, lorsque des chansons et des chansons de Bodo Wartke à George Kreisler seront interprétées.

