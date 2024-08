- Les matchs de hockey sont une honte.

L'équipe allemande de hockey ne peut pas oublier l'éclat de colère du Néerlandais Duco Telgenkamp

Même pendant leur longue soirée festive à Paris, les joueurs allemands de hockey n'ont pas pu oublier la colère causée par le comportement antisportif du Néerlandais Duco Telgenkamp. "Je ne vais pas demander de suspension", a déclaré l'entraîneur-chef André Henning le lendemain de la finale tendue : "Ce n'est pas mon rôle. Les critiques publiques qu'il endure maintenant sont suffisamment sévères."

En ligne, Telgenkamp s'était déjà excusé pour son comportement inapproprié, a déclaré Henning. Mais cela ne s'était pas produit en personne la veille. "Je peux imaginer que Duco s'est laissé emporter par la passion du moment. C'étaitcertainement excessif, mais le monde du hockey ne s'arrêtera pas à cause de cela", a déclaré Henning.

Après la finale entre l'Allemagne et les Pays-Bas (1:3 aux tirs au but), le jeune Telgenkamp de 22 ans s'est révélé être un mauvais perdant. Il s'est tenu devant le gardien allemand Jean-Paul Danneberg et a mis son doigt sur sa bouche. Ensuite, il a touché le casque du gardien. Cet acte a entraîné une bagarre et des échanges verbaux entre plusieurs joueurs des deux équipes.

Telgenkamp avait auparavant marqué le penalty décisif pour la victoire olympique des Pays-Bas, laissant les champions du monde allemands avec l'argent. Malgré cela, l'équipe a célébré avec les fans dans un bar du centre-ville.

Le Néerlandais critiqué sur les réseaux sociaux

"Il semble que beaucoup de mèches aient sauté là-bas. Mes sincères condoléances pour un tel comportement antisportif", a déclaré Danneberg : "Les fans l'ont hué lorsqu'il a reçu la médaille. Cela ne peut pas être pire."

Telgenkamp semblait surpris d'être hué bruyamment lors de la cérémonie de remise des médailles. "Cela doit l'avoir blessé", a déclaré Henning, âgé de 40 ans. Après tout, il avait gâché le plus grand moment de sa carrière tout seul. Le Néerlandais a également été lourdement critiqué sur les réseaux sociaux pour sa conduite inappropriée.

L'action de Telgenkamp a été déclenchée par les déclarations de Danneberg avant la finale des deux grands rivaux. "Nous entrons avec une large poitrine parce que je pense que les Néerlandais ont vraiment peur de nous", avait déclaré le gardien allemand. Telgenkamp et ses coéquipiers se sont sentis provoqués par cela.

"Je n'aurais pas dû faire ça, c'était les émotions", a dit Telgenkamp avec regret. "Ce n'était pas très intelligent de ma part de retourner vers le gardien. Je veux dire, nous avons gagné, et puis je ne devrais pas m'être laissé aller comme ça."

Après les excuses de Telgenkamp, l'incident laid semble être largement oublié par l'équipe allemande, et il n'y a aucun signe de pénalité de la part de la fédération internationale. "Nous pourrons également mettre cela derrière nous et pardonner aux Néerlandais, après tout, nous les avons félicités", a déclaré Henning.

L'équipe de hockey masculine vise la prochaine médaille d'or

Après la défaite amère, l'équipe doit maintenant faire face à un virage sportif. "Certainement, les carrières de joueurs importants se termineront. Cela signifie que l'histoire de cette équipe spécifique est maintenant terminée, avec un chapitre final dramatique et triste", a déclaré Henning. L'ailier Niklas Wellen est susceptible de prendre sa retraite de l'équipe nationale, et d'autres joueurs expérimentés peuvent suivre. "Nous attaquerons à nouveau lors du championnat d'Europe à domicile l'été prochain et nous regarderons également vers LA", a déclaré l'entraîneur-chef.

Bien sûr, ils essaieront également de répéter leur dernière victoire olympique de 2012 lors des prochains Jeux Olympiques de Los Angeles dans quatre ans. "Cela va encore déranger les gars pendant des semaines, des mois, voire jusqu'à leur dernier jour - manquer l'or", a déclaré Henning : "Mais finalement, nous avons fait un voyage incroyable." Après tout, en 18 mois, l'équipe allemande a remporté la finale de la Coupe du monde en Inde et a manqué de peu l'objectif ultime aux Jeux Olympiques.

