Les Marvels" est le film le plus court de Marvel, mais il est loin d'être l'un de ses meilleurs.

Bien que cette suite de "Captain Marvel" marque l'aboutissement d'un travail de fond considérable, après avoir introduit les personnages en streaming dans "WandaVision" et "Ms. Marvel", sa principale faiblesse ne réside pas tant dans le trio de héros, dont l'interaction donne lieu à de jolis moments, mais plutôt dans son méchant. Il s'agit de Dar-Benn (Zawe Ashton), un chef Kree vengeur, qui cherche à se venger de Captain Marvel (Brie Larson) en brandissant un marteau semblable à celui qu'utilisait Ronan.

La menace, hélas, est particulièrement indéfinie, et le Dar-Benn - bien que puissant - moins intéressant. En clair, on est loin de l'époque où le bon capitaine échangeait des coups de tête avec Thanos dans "Avengers : Endgame".

Les Marvels" suit une trajectoire quelque peu différente, s'appuyant sur une anomalie de déplacement temporel qui amène le trio Captain Marvel, Monica Rambeau (Teyonah Paris) et Ms. Marvel (Iman Vellani) à zapper entre eux, un effet maladroit qui est largement joué pour rire mais qui, au début, s'avère trop chaotique pour son propre bien.

La réalisatrice Nia DaCosta (qui partage le scénario avec Megan McDonnell et Elissa Karasik), à qui l'on doit notamment la suite du film d'horreur "Candyman", a trouvé son personnage le plus séduisant en la personne de Kamala Khan, incarnée par Vellani, dont la réaction de fan-girl éblouie et sans complexe face aux héros plus âgés confère au film une douceur enjouée et une grande partie de son plaisir.

L'autre acteur utilitaire remarquable penche également du côté de l'idiotie : Goose, le chat de Flerken qui crache périodiquement quelque chose de bien plus dégoûtant qu'une boule de poils.

La combinaison de Vellani et du chat pourrait renforcer l'attrait du film pour les jeunes ; néanmoins, c'est le genre de matériel qui semble mieux adapté à la latitude narrative d'une série en streaming avec plusieurs épisodes, ce qui ne fait qu'alimenter le sentiment que "The Marvels" est quelque chose d'approximativement "Marvel Lite", moins digne du patronage des salles de cinéma alors que la touche de Midas du studio semble déjà considérablement moins dorée. (Le premier film, notamment, a dépassé les attentes en matière de recettes).

Divers facteurs en sont responsables, dont certains échappent au contrôle de Marvel. Le plus sous-estimé, cependant, à l'exception peut-être de la surabondance de contenu en streaming, pourrait être le sommet opératique atteint par "Endgame", que les films suivants ont eu du mal à reproduire, couplé à la perte d'acteurs clés qui ont quitté le film pendant ou autour de cette période.

De ce point de vue, l'élément le plus encourageant de "The Marvels" attend sa scène de générique de fin, l'une des plus intrigantes de l'histoire récente en termes de possibilités pour l'avenir.

Au-delà, "The Marvels" est d'une fadeur sans faille à un moment où Marvel a besoin de prendre des risques. En effet, malgré la présence d'un héros de l'espace capable de s'élancer majestueusement vers les étoiles, ces exploits sont présentés dans un film qui ne décolle que par intermittence.

Le film "The Marvels" sort le 10 novembre dans les salles de cinéma américaines. Le film est classé PG-13.

