Les marcheurs moqués expérimentent leur magie olympique

Les marcheurs ont la vie dure : pendant l'entraînement, ils sont souvent moqués et ridiculisés, mais tous les quatre ans, ils ont la grande scène des Jeux olympiques. À Paris, ils reçoivent enfin la reconnaissance qu'ils méritent.

L'une des plus belles choses à propos des Jeux olympiques, c'est qu'ils nous font découvrir des sports que nous avons oubliés - pour notre plus grand plaisir - et qui nous permettent de découvrir de nouveaux mondes, héros et drames. Que ce soit le tir aux pigeons d'argile, qui ressemble à une fête pour annoncer le sexe de l'enfant avec des fusils, ou l'escalade de vitesse, où le légendaire Iranien Reza Alipour perd face à un adolescent de 19 ans, ou la marche, qui peut sembler un peu étrange.

Ce sport n'a pas la tâche facile, malgré son ancienneté dans les Jeux modernes. Introduit pour les hommes en 1932 à Los Angeles, les femmes ont rejoint les compétitions en 1992 à Barcelone. Mais même avec une longue histoire, il est facile de se moquer de la marche. Tout commence par le balancement de hanches, qui peut sembler drôle et curieux : si on ne le voit qu'une fois tous les quatre ans, cela peut sembler étrange. C'est le résultat des deux règles d'or : la jambe doit être droite au moment du contact avec le sol, et un pied doit toujours être en contact avec le sol. Cela est contrôlé non pas par des caméras high-tech, mais par l'œil humain.

Cela le distingue de la course à pied et rend l'ensemble de la discipline complexe. Pour éviter qu'elle ne se transforme en une marche qui brise les os, le balancement de hanches entre en jeu, ce qui la rend unique. Il y a également un système de pénalité complexe. Si un athlète enfreint l'une de ces deux règles, une demande de disqualification est soumise. Tout au long d'une course, ces pénalisations s'accumulent : d'abord des pénalisations de temps, puis une disqualification éventuelle. Imaginez quelqu'un qui court 35 kilomètres et qui doit faire attention à la façon dont il place un pied devant l'autre. Cela rend l'ensemble extrêmement complexe et nécessite une grande concentration.

Moqués et klaxonné

À cela s'ajoutent les athlètes qui rendent ce sport attachant. Le champ de cette année raconte de nombreuses histoires intéressantes. Il y a les deux médaillés d'or sur 20 kilomètres à Paris. La marcheuse chinoise Yang Jiayu se ferme le nombril pour des raisons culturelles, dit-on, craignant que le vent ne lui cause des problèmes de ventre. Ou le marcheur équatorien Brian Pintado, qui a remporté la première médaille d'or athlétique de ces Jeux. Il n'a pas vu sa famille depuis quatre mois. Il porte toujours une photo de ses deux enfants pendant les courses. Ou l'italienne Antonella Palmisano, qui porte toujours une fleur en feutre cousue par sa mère dans ses cheveux, aux couleurs du pays hôte.

Mais c'est aussi impressionnant sur le plan athlétique : quiconque voit les marcheurs en direct est surpris par la vitesse à laquelle ils se déplacent. Cela peut atteindre 15 kilomètres à l'heure - c'est beaucoup plus rapide qu'un amateur. C'est dommage, alors, que ces athlètes reçoivent rarement la reconnaissance qu'ils méritent pour leur engagement. Même le marcheur allemand de haut niveau Christopher Linke connaît ce problème. Après sa décevante 19ème place sur 20 kilomètres, il a déclaré : "Nous sommes généralement très ouverts, mais quand quelqu'un dit qu'il est marcheur, tout le monde doit rire." Le soldat de 35 ans était practically never at home with his partner during the preparations for the games, spending most of his days in high-altitude training - 200 out of 259 days before the Olympics.

Before the games, he told the Berlin "Tagesspiegel" that he is constantly heckled during his training laps around the Templiner See at home in Brandenburg. Every day, he is "honked or laughed at," the 35-year-old reported. The amount of hate, often homophobic, directed at top athletes is hard to believe. A colleague of his, Jonathan Hilbert, posted a video comparing himself to an average runner. The clip was viewed millions of times, but eventually they had to disable the comments. Hilbert was called a "faggot," Linke told the newspaper. "It's sad," he said, "that I have to justify being a racewalker in Germany."

Le Problème du Parcours

Malgré cela, il est l'un des meilleurs dans sa discipline. À ses quatrièmes Jeux olympiques et après deux cinquièmes places, il espérait enfin une médaille à Paris. Cependant, après la déception en individuel, il n'y a pas eu de médaille non plus dans la nouvelle compétition mixte sur la distance du marathon. Avec Saskia Feige, la seule femme allemande de niveau mondial, il a réussi à terminer dixième. Leur objectif était de faire mieux que la 14ème place qu'ils avaient Previously achieved at the World Championships in Turkey.

Les courses à Paris n'ont pas été faciles. La boucle d'un kilomètre autour du Trocadéro, au pied de la tour Eiffel, était pittoresque pour les spectateurs, mais pas pour les concurrents. "Le parcours ? C'est terrible. Je n'ai même pas pu regarder la tour Eiffel parce que je devais regarder le sol pour éviter de marcher dans des trous ou des fissures", a déclaré Linke après la première course. Il a ajouté : "Celui qui a pensé qu'un virage sur les pavés en marche athlétique était une bonne idée n'a jamais marché de sa vie."

Cependant, les marcheurs ne peuvent pas se plaindre de Paris. La ville était remplie d'attente sportive dans les jours précédant les Jeux. Les fans français étaient particulièrement enthousiastes, acclamant leurs stars. During the judo team final featuring superstar Teddy Riner against Japan, it was not uncommon for an entire intersection to come to a standstill: all the TVs showed the same image, people stopped in front of cafes, cars honked for their stars.

Cette euphorie s'est étendue à d'autres sports également. Les billets pour les épreuves de longue distance étaient souvent très bon marché ou même gratuits - les marcheurs bénéficiaient également de cette situation. C'était la reconnaissance qu'ils attendaient depuis longtemps. Au début de la semaine, jusqu'à 100 000 personnes se rassemblaient le long du parcours dès le matin pour encourager les hommes dans leur course de 20 kilomètres. L'ambiance sur le parcours était "gigantesque", a déclaré Linke après sa première course. Personne ne klaxonnait ou ne riait des athlètes. Bien au contraire.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris seront une occasion majeure pour les marcheurs de recevoir encore plus de reconnaissance. Leur discipline unique, avec ses règles complexes et ses pénalités, sera mise en valeur sur la scène mondiale. Durante les Jeux olympiques de 2024, le monde pourra découvrir la détermination et l'athlétisme des marcheurs comme jamais auparavant.

Lire aussi: