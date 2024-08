Les marchés financiers s'opposent fortement aux chiffres déclarés par Nvidia.

Investisseurs gardent leurs cartes près de la poitrine, attendant les résultats de Nvidia. Ces chiffres devraient éclairer l'avenir du secteur de l'IA. D'un autre côté, une guerre d'enchères au point mort affecte la valeur des actions de la société de production Paramount.

Le marché américain a connu un changement positif ces derniers temps. L'indice Dow Jones Industrial Average est resté stable à 41 251 points. L'indice S&P 500 a augmenté de 0,2 %, atteignant 5 629 points. Le Nasdaq Composite a également augmenté de 0,2 %, atteignant 17 767 points. L'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis a connu une amélioration, passant à 103,3 en août contre une révision à 101,9 en juillet. Les économistes avaient anticipé une lecture de 100,7.

En regardant vers les 12 prochains mois, les attentes d'inflation des consommateurs ont atteint leur plus bas niveau depuis mars 2020. En outre, il y a un pessimisme croissant concernant le marché de l'emploi. "Ce rapport suggère une éventuelle baisse des taux de la Federal Reserve, mais il n'indique pas une récession à ce moment", a déclaré Conrad DeQuadros, économiste chez Brean Capital.

regards tournés vers Nvidia

Le marché est actuellement préoccupé par les résultats de Nvidia, qui seront publiés mercredi. Paul Nolte, économiste et stratège chez Murphy & Sylvest, a expliqué : "Les profits de Nvidia sont la principale préoccupation du marché en ce moment. La société, connue pour ses puces IA, fournira des informations sur la vitalité du secteur." Alors que l'action Nvidia a servi de moteur à la croissance du secteur technologique cette année, l'inquiétude a augmenté en raison de l'augmentation des coûts dans le secteur technologique en pleine croissance.

Entre-temps, les prix du pétrole ont connu une baisse significative après une récente hausse : le brut de mer du Nord a chuté d'environ 2 % à 79,83 dollars le baril, tandis que le WTI américain a chuté d'environ 2 % à 75,76 dollars le baril. Les tensions au Moyen-Orient et les craintes d'une éventuelle fermeture d'un champ pétrolier libyen ont fait bondir les prix du pétrole de plus de 7 % lors des trois dernières séances de négociation.

La guerre d'enchères de Paramount s'essouffle

L'échec d'une guerre d'enchères cause des problèmes pour l'action Paramount, qui a chuté de 5,6 %. Le magnat des médias Edgar Bronfman Jr. a mis fin à sa poursuite de Paramount, laissant la voie libre au producteur de films américain David Ellison pour prendre le contrôle. De plus, un rapport d'analystes accablant a affecté l'action Hershey, qui a chuté de presque 2,5 % à 191,90 dollars. Les analystes de Citigroup ont dégradé l'action Hershey de "conserver" en "vendre" et ont abaissé leur objectif de prix à 182 dollars contre 195 dollars Previously, citing weaker margins resulting from higher cocoa prices and a slowdown in demand in North America.

Dans une note positive, le géant chinois du commerce électronique JD.com, coté aux États-Unis, a vu son action augmenter de presque 3 % après avoir annoncé son intention d'acheter 5 milliards de dollars de ses propres actions au cours des 36 prochains mois.

L'incertitude entourant les résultats de Nvidia n'affecte pas seulement le secteur technologique, mais aussi le marché américain plus large, car les investisseurs surveillent de près les performances de l'entreprise en raison de son rôle important dans l'industrie de l'IA. La guerre d'enchères au point mort pour Paramount a eu un impact négatif sur son cours de bourse, causant des préoccupations parmi les investisseurs aux États-Unis.

