Les marchés financiers sont sur le bord, en anticipation de la décision imminente de la Réserve fédérale.

Avant la décision des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, les investisseurs américains font une pause. Si une hausse des taux d'intérêt semble imminente, l'ampleur de cette hausse fait sensation sur Wall Street.

Les marchés boursiers américains ont clôturé avec peu de variations en soirée. L'Indice Dow Jones a baissé de 16 points pour se stabiliser à 41 606 points. L'S&P-500 a également évolué proche de l'équilibre, tandis que l'Indice Nasdaq Composite a affiché une croissance de 0,2 %. Un total de 1 684 (contre 1 987 auparavant) actions ont terminé en hausse, tandis que 1 122 (contre 814 auparavant) ont terminé en baisse. Environ 60 (contre 79 auparavant) actions ont clôturé à un niveau identique. Les investisseurs restent prudents avant la décision des taux d'intérêt de la Réserve fédérale mercredi prochain. Il est maintenant largement admis que la Fed réduira les taux d'intérêt pour stimuler l'économie américaine. Toutefois, la question qui se pose est de savoir s'il s'agira d'une baisse de 25 points de base ou de 50 points de base. Actuellement, une petite baisse est prévue à 35 %, tandis qu'une baisse importante est prévue à 65 %.

Les dernières données économiques, however, suggest a robust US economy, indicating a potential small reduction. The highly scrutinized retail sales index inched up 0.1% in August compared to the previous month, contrary to the anticipated drop of 0.2%. Industrial production increased by 0.8% in August, surpassing forecasted monthly growth of 0.2%. Capacity utilization also surpassed expectations. However, inventories rose 0.4% in July, contrary to predictions of a 0.3% increase.

Intel et Microsoft progressent

Intel a connu une hausse de 2,7 % parmi les actions individuelles. Le fabricant de puces a annoncé une importante commande de la division cloud d'Amazon, le PDG Pat Gelsinger ayant annoncé la transaction. Intel a également annoncé des mesures de réduction des coûts totalisant 10 milliards de dollars. Dans le cadre de ces mesures, la construction d'usines de puces en Allemagne et en Pologne sera retardée de deux ans. Toutefois, les critiques se demandent comment l'entreprise pourra retrouver la croissance et les parts de marché.

JPMorgan Chase (+0,7 %) négocie avec Apple (+0,2 %) pour acquérir le programme de carte de crédit d'Apple. Les discussions ont commencé plus tôt cette année et ont depuis progressé, mais un accord pourrait encore prendre plusieurs mois, selon des personnes proches du dossier. Microsoft a connu une hausse de 0,9 %. L'entreprise prévoit racheter ses propres actions à hauteur de 60 milliards de dollars. Les actionnaires peuvent s'attendre à une plus grande distribution de dividendes. Philip Morris a chuté, perdant 2,2 %. La société de tabac prévoit une perte de 220 millions de dollars suite à la vente de son entreprise de thérapie par inhalation à Molex Asia Holdings. Après avoir publié un avertissement sur les bénéfices pour le troisième trimestre, l'action de l'entreprise sidérurgique Nucor a chuté de 0,5 %.

Le dollar se renforce légèrement - Les prix du pétrole augmentent

Sur le marché des changes, le dollar a montré une légère force. L'indice du dollar a augmenté de 0,2 %. L'attention était également portée sur la décision des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans ce segment. Sur le marché obligataire, les rendements ont légèrement augmenté avec les nouvelles données économiques. Le rendement des obligations à 10 ans a augmenté de 2,4 points de base pour atteindre 3,64 %.

Les prix du pétrole ont poursuivi leur reprise après la forte hausse de la veille. Les prix du WTI et du Brent ont augmenté de

