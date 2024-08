Les marchés financiers de Wall Street ont conclu leur meilleure performance hebdomadaire de 2022.

Après six jours consécutifs de victoires, les investisseurs américains terminent la semaine sur une note positive. Les dernières données de la vente au détail et des marchés boursiers aux États-Unis suscitent l'optimisme pour une hausse des taux en septembre, ce qui renforce la valeur de l'or.

Le vendredi, les marchés américains ont suivi leur succès de la veille, avec la meilleure semaine à Wall Street jusqu'à présent. L'Indice Dow Jones a augmenté de 0,2 %, atteignant 40 660 points, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux gagné 0,2 %.

Les craintes d'une récession économique aux États-Unis se sont estompées, et la probabilité d'une baisse des taux en septembre a augmenté, malgré les premières prévisions d'une réduction de 25 points de base. Les données de la vente au détail du jour précédent ont suscité une vague et ont continué à soutenir le marché à la fin de la semaine. Selon Bill Adams, économiste en chef à Comerica Bank, "les consommateurs propulsent l'économie vers l'avant. La forte croissance des ventes au détail suggère que la Fed est plus enclin à une baisse de 25 points de base en septembre plutôt qu'une baisse de moitié de point."

Les données économiques du jour ont corroboré le récit existant, offrant des arguments pour une baisse des taux ainsi que pour calmer les appréhensions concernant une récession imminente. Bien que les débuts de construction et les permis de construire aux États-Unis aient connu une baisse plus importante que prévu, l'indice de confiance des consommateurs a envoyé un signal positif en augmentant plus que prévu en août.

Turbulences sur les marchés des matières premières

Le dollar américain a perdu de la valeur à mesure que les spéculations sur les baisses de taux se sont intensifiées, entraînant une baisse de 0,5 % de l'indice du dollar. Le prix de l'or a atteint un nouveau record historique, s'échangeant à 2 509,48 dollars l'once sur le marché spot. La possibilité d'une baisse des taux en septembre par la Réserve fédérale américaine, un dollar faible et les achats accrus par les investisseurs privés chinois ont soutenu le métal précieux. Les menaces géopolitiques au Moyen-Orient ont également été mises en avant comme raison de l'augmentation du prix.

Cependant, les prix du pétrole ont chuté considérablement après la forte hausse de la veille. Les joueurs du marché ont invoqué les préoccupations persistantes concernant la demande, en particulier en Chine, et les progrès dans les négociations pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza. Le président américain Joe Biden a rapporté des progrès dans les pourparlers.

Applied Materials sous pression

Les actions individuelles ont connu des pressions, avec une baisse de 1,9 % pour Applied Materials. Cela peut être dû à la prise de bénéfices après que la société a rapporté un chiffre d'affaires et des bénéfices plus élevés au troisième trimestre en raison d'une forte demande en matière d'IA. Cependant, les participants du marché attendaient une perspective plus encourageante.

Le gouvernement américain prévoit d'aider Texas Instruments avec jusqu'à 4,6 milliards de dollars en subventions et prêts pour établir trois nouvelles usines de semi-conducteurs au Texas et dans l'Utah. Cependant, les analystes ont suggéré que la société pourrait réduire ses investissements, laissant entendre une demande

