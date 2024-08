Les marchés asiatiques réalisent de solides gains après la défaite mondiale

L'indice de référence Nikkei 225 a gagné 3 %, rebondissant après des pertes de 2,5 % plus tôt dans la séance, suite à des commentaires frais de Shinichi Uchida, deputy governor de la Banque du Japon (BOJ).

Partout en Asie, le Kospi de la Corée du Sud a gagné 2,4 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 1,3 %. Le Taiex de Taïwan a augmenté de 3,8 %. Les gains suivent des jours de volatilité, qui ont vu le Nikkei subir lundi sa plus forte baisse quotidienne depuis 1987.

Selon Reuters, Uchida a déclaré que la volatilité intense des marchés ces derniers jours pourrait « évidence »ment changer la trajectoire de hausse des taux de la BOJ, si elle affecte les projections économiques et inflationnistes de la banque centrale.

« Nous n'augmenterons pas les taux d'intérêt lorsque les marchés financiers sont instables », a-t-il été cité comme disant lors d'un discours devant des dirigeants à Hakodate, dans le nord du Japon. « Comme nous observons une volatilité marquée sur les marchés financiers domestiques et étrangers, il est nécessaire de maintenir pour l'instant les niveaux actuels d'assouplissement monétaire. »

Les commentaires d'Uchida contrastent avec le ton hawkish adopté par la BOJ ces dernières semaines, qui ont poussé de nombreux participants du marché à annuler leurs trades de carry en yen, une stratégie d'investissement largement utilisée.

Des décennies de taux d'intérêt extrêmement bas au Japon ont vu de nombreux investisseurs emprunter de l'argent à moindres frais avant de le convertir en d'autres devises pour investir dans des actifs à rendement plus élevé. Le démantèlement de cette stratégie est le principal déclencheur de la tourmente sur les marchés, selon certains observateurs du marché.

Le dollar américain a bondi de plus de 2 % à 147,77 contre le yen suite aux propos d'Uchida. Il s'agit d'une direction différente de celle des dernières semaines, où le yen gagnait en valeur contre le dollar vert, en raison de la position hawkish de la BOJ.

Le marché boursier de Tokyo a été durement touché par l'appréciation rapide du yen, qui mine la compétitivité à l'exportation des fabricants du pays.

L'indice Topix de Tokyo, qui est plus large que le Nikkei, avait enregistré des gains modestes au début de la séance de négociation de mercredi. Il est maintenant fortement dans le vert, ayant dernièrement augmenté de plus de 4 %.

Mardi, le Dow a fermé environ 0,8 % plus haut, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun clôturé environ 1 % plus haut.

La Banque du Japon (BOJ) pourrait modifier son plan de hausse de taux si la volatilité actuelle des marchés a un impact négatif sur ses projections économiques et inflationnistes, comme le suggère le deputy governor Shinichi Uchida. En raison de cette incertitude, les entreprises

