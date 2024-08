Attention! Voici votre texte paraphrasé :

Deux Événements et un Match de Football en même temps : Préparez-vous aux Embouteillages, Particulièrement dans l'Ouest de Hambourg et le Centre-Ville le Samedi. La Police Recommande d'Utiliser le Métro et les Trains S-Bahn. Si Cela N'est Pas Possible, Ils Suggèrent d'Éviter les Zones et de Prendre Plus de Temps.

Environ 10 000 personnes sont attendues à la soi-disant Demo-Rave à St. Pauli, qui commence à 13h00. À 15h00, les manifestants partiront de l'intersection Helgoländer Allee/St. Pauli Hafenstraße, passeront par le Fischmarkt, Holstenplatz, le Nouveau Marché aux Chevaux et se termineront finalement au Nouveau Camp. L'événement se terminera à 22h00. Organisé sous la bannière "Reprendre Hambourg", l'objectif est de critiquer les préoccupations actuelles de la ville, telles que la gentrification.

Entre-temps, environ 1 000 personnes manifesteront au centre-ville sous la bannière "Le Port de Hambourg Ne Doit Pas Être Vendu!" en commençant par les Landungsbrücken, en passant par le Rödingsmarkt et en descendant la Mönckebergstraße jusqu'à la Straße Am Sandtorkai. Programmé pour le 4 septembre, ce rassemblement est organisé par la Gewerkschaft Verdi, car la décision de la ville de vendre ses actions HHLA à la Mediterranean Shipping Company (MSC) est imminente.

Manifestations et Football Coïncidents

Le samedi, le Volksparkstadion, situé à Bahrenfeld, accueillera un match de football : Hamburger SV affrontera Preußen Münster à 13h00.

Une autre manifestation est prévue pour le centre-ville le dimanche soir. Environ 1 000 participants sont attendus pour manifester sous le slogan "En Solidarité Contre le Fascisme : Même à Hambourg, le Jour des Elections en Thuringe!" L'événement débutera à Jungfernstieg à 19h00 et se terminera par un dernier rassemblement à Schmiedestraße à 21h30.

La police a renforcé les patrouilles dans la région en raison des événements simultanés et du match de football, invitant les visiteurs à être vigilants et à signaler tout comportement suspect. Avec des milliers de personnes assistant à la Demo-Rave à St. Pauli et au rassemblement aux Landungsbrücken, des embouteillages sont attendus, rendant la recommandation de la police d'utiliser les transports en commun plus importante que jamais.

