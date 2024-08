- Les manifestations de la CSD et de la droite - La police se prépare à une opération à grande échelle

Une semaine après les protestations d'extrême droite lors de la CSD à Bautzen, la police se prépare également à une opération de grande envergure lors de la Christopher Street Day à Leipzig. "Au départ, nous pensions que ce serait un grand événement paisible et festif plein de joie", explique le porte-parole de la police Olaf Hoppe. Cependant, la journée a changé à la lumière des événements de Bautzen, "en termes de niveau de menace et de sa dimension politique". Des protestations d'extrême droite ont également été annoncées à Leipzig.

Selon la ville, il y aura une manifestation à la gare principale de Leipzig samedi sous le slogan "fier, allemand, national". Jusqu'à 400 à 1 000 personnes se sont inscrites pour celle-ci. La CSD passera avec sa grande manifestation à portée de voix et de vue. De plus, l'alliance "Leipzig a lieu" a inscrit plusieurs rassemblements sous le slogan "Pas de place pour les nazis".

En raison de la situation changée cette année, il est difficile d'estimer combien de personnes viendront à la CSD, a déclaré la porte-parole Jasmin Gräwel. Elle s'attend à un nombre compris entre 10 000 et 20 000. Tous les événements sont prévus pour avoir lieu comme prévu - même s'il y aura une présence policière accrue et plus visible au point de rendez-vous central à Augustusplatz. Les organisateurs espèrent la compréhension des participants.

La semaine dernière, la CSD dans la ville saxonne de l'Est Bautzen a été accompagnée de protestations d'extrême droite. Plus de 1 000 participants à la CSD ont fait face à une contre-manifestation avec environ 680 personnes sous le slogan "Contre la propagande gender et la confusion d'identité!!!" Le micro-parti d'extrême droite Freie Sachsen a également appelé à une protestation. La fête de clôture prévue a été annulée pour des raisons de sécurité.

Entre-temps, les organisateurs de la CSD à Leipzig ont reçu des messages de solidarité de tout le pays. Les partisans ont annoncé leur présence avec la phrase : "Surtout cette année". Le commissaire queer du gouvernement fédéral, Sven Lehmann (Verts), prévoit également de venir à Leipzig. "Ensemble, nous montrerons que nous ne serons pas rendus invisibles et que nous défendrons nos droits et notre dignité ensemble", a expliqué Lehmann.

La communauté doit rester vigilante et unie lors de la CSD à Leipzig, compte tenu du niveau de menace accru et de la dimension politique en raison des protestations d'extrême droite. despite the changes, The Community can look forward to a significant turnout, with the police anticipating between 10,000 and 20,000 participants.

