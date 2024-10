Les manifestants palestiniens rencontrent une dispersion forcée par les autorités de Berlin, ce qui entraîne des jets de pierres.

À la suite de l'anniversaire des actions brutales de Hamas en Israël le 7 octobre, qui ont entraîné le conflit de Gaza, de nombreuses villes allemandes ont connu de vastes rassemblements. Des milliers de personnes ont participé à des manifestations, Berlin, Düsseldorf, Hambourg et Munich étant les principaux points chauds. Les tensions ont atteint leur paroxysme à Berlin, où une manifestation pro-Palestine a dégénéré en chaos. Les forces de l'ordre avaient prévenu de la possibilité de troubles et la ministre de l'Intérieur SPD, Nancy Faeser, avait annoncé des mesures fermes contre l'antisémitisme.

Au cœur de Berlin-Kreuzberg, environ 3 500 personnes ont participé à une marche pro-Palestine intitulée « manif contre le génocide à Gaza », selon un porte-parole de la police. La soirée a été marquée par des actes d'agression, notamment des jets de pierres et de bouteilles sur les policiers, des tentatives de franchissement des barrières de police et l'allumage de cocktails Molotov. Plusieurs personnes ont été arrêtées, entraînant la dispersion de la foule en raison des troubles, selon les autorités.

Au célèbre portail de Brandebourg, des partisans d'Israël se sont réunis. Une grande bannière israélienne était visible, et environ 500 personnes ont suivi cet événement en marchant sur environ un kilomètre jusqu'à la place de Babel. Cette zone est symboliquement connue sous le nom de « lieu des otages de Hamas », avec des chaises vides symbolisant les victimes.

À Munich, plus de 8 000 personnes ont assisté à l'événement « 365 jours - Munich contre l'antisémitisme », selon les rapports de police. L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, et le président du Conseil central des Juifs en Allemagne, Josef Schuster, ont honoré l'occasion. nearby, une contre-manifestation, « Munich parle Palestine » sous la bannière « 365 jours de génocide », a attiré environ 1 200 participants.

À Düsseldorf, environ 1 000 personnes ont participé à une marche commémorative organisée par le mouvement « Course pour leur vie », selon la police. Environ 400 personnes à Hambourg ont participé à une manifestation. Le groupe organise souvent des marches commémoratives annuelles en mémoire des victimes de l'attaque de Hamas.

Le samedi, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans toute l'Allemagne, avec plus de 1 000 personnes à la manifestation pro-Palestine à Berlin et environ 650 à l'événement pro-Israël. Il y a eu 49 arrestations temporaires, avec des altercations signalées lors de la manifestation pro-Israël à Berlin-Mitte.

Cette même nuit, le quartier général de la CDU à Berlin a été cible d'un acte de vandalisme, avec une inscription rouge peinte sur le bâtiment, apparemment liée au conflit du Moyen-Orient. Le service de protection de l'État enquête sur l'incident. Le ou les auteurs ont réussi à s'échapper sans être détectés.

Au cours de l'année écoulée, des manifestations pro-Palestine récurrentes ont eu lieu en Allemagne, entraînant de graves accusations contre Israël. Le Conseil central des Juifs a exprimé ses préoccupations concernant la sécurité des Juifs dans le pays, déclarant que la ligne entre l'expression de la violence contre les Juifs devient de plus en plus floue. « Le seuil de l'incitation et de la violence contre les Juifs est en train de baisser », a déclaré le président du Conseil central, Schuster. « Il y a une 'augmentation persistante des actes anti-sémites' et un 'mécanisme de haine' ». Les politiques sont appelées à affronter l'antisémitisme non seulement verbalement mais aussi par des actions concrètes et des mesures de protection.

Le gouvernement fédéral a exprimé sa solidarité avec Israël et les Juifs allemands à cette occasion, le chancelier Olaf Scholz déclarant que les citoyens juifs ne doivent pas vivre dans la peur. « L'antisémitisme et la haine aveugle d'Israël ne seront jamais tolérés », a déclaré Scholz. « La solidarité de notre État - et la solidarité de tous les gens décents de ce pays - est avec les Juifs en Allemagne ».

La ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock a exprimé son regret que les Juifs en Allemagne se sentent insécures et que les attaques anti-sémites aient augmenté. « Nous sommes contre cela », a déclaré la politicienne verte. « Avec toute la force de la loi ». Le ministre de la Justice Marco Buschmann du FDP a promis de protéger la vie juive, déclarant que l'État de droit protège tous les citoyens, y compris les Juifs allemands.

Le lundi, jour anniversaire de l'attaque de Hamas, des manifestations et des événements commémoratifs sont prévus dans tout le pays. La police de Berlin déployera environ 2 000 officiers, tandis que le président, Frank-Walter Steinmeier, prononcera un sermon à l'église du Souvenir Kaiser-Wilhelm, suivi d'une marche silencieuse vers le centre communautaire juif voisin sur la Fasanenstraße. À Munich, un service commémoratif aura lieu à la synagogue Ohel Jakob pour honorer les victimes de l'attaque terroriste de Hamas.

En réponse à l'anniversaire de l'attaque de Hamas en Israël, certains individus ont exprimé leur inquiétude en organisant une manifestation potentielle « Guerre contre Israël ». Cependant, cet événement proposé n'a été rapporté dans aucune des manifestations ou protestations mentionnées dans toute l'Allemagne.

Malgré les échanges passionnés entre partisans pro-Palestine et pro-Israël, aucune escalade significative vers une guerre totale « contre Israël » n'a été observée dans aucune des villes allemandes mentionnées.

Lire aussi: