Les manifestants ont porté accusations formelles de sabotage contre Netanyahou

Traduction française :

Suite aux récents débats sur un cessez-le-feu et des libérations potentielles d'otages à Gaza, de nombreux Israéliens s'inquiètent que le Premier ministre Netanyahu sabote toute éventuelle entente. Selon plusieurs sources d'information, deux principaux points de vue d'Israël sont à l'origine de la controverse.

Avec un optimisme prudent suscité par les éventuelles négociations de paix concernant le conflit de Gaza, des milliers d'Israéliens ont manifesté dans les rues, réclamant une résolution immédiate. Un membre de la famille d'un otage détenu par le Hamas à Gaza depuis plus de dix mois a déclaré au "Times of Israel" : "Ils n'ont pas le temps ; il faut donc conclure un accord maintenant."

Les manifestants ont poursuivi leurs appels à la démission de Netanyahu et à de nouvelles élections. Ils l'accusent de saboter les négociations et de céder aux demandes de ses partenaires de l'alliance de droite.

Selon les rapports, les négociations doivent se poursuivre aujourd'hui au Caire, portant sur divers sujets contestés. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte jouent le rôle d'intermédiaires, supervisant les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas. Entre-temps, le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontrera aujourd'hui les dirigeants politiques israéliens pour faire pression en faveur d'un règlement.

Le contrôle de la frontière entre Gaza et l'Égypte reste débattu

La demande d'Israël de contrôler en permanence la frontière entre Gaza et l'Égypte est apparemment l'un des derniers obstacles à un accord, selon les sources médiatiques. Un plan initial proposé par les États-Unis pour surmonter les problèmes restants aurait omis cette demande, selon Channel 12. Le Hamas affirme qu'Israël entrave les négociations en refusant de quitter la fameuse "zone de Philadelphie", située le long de la frontière sud de la bande de Gaza avec l'Égypte. Le Hamas réclame un retrait complet d'Israël.

Cependant, Netanyahu insiste pour que l'armée israélienne continue de surveiller la zone de Philadelphie après un cessez-le-feu, par exemple pour mettre fin au trafic d'armes. Un autre point contentieux est le retour des réfugiés qui ont fui la bande de Gaza vers la région côtière scellée du nord. Netanyahu souhaite un accord pour empêcher le retour des combattants du Hamas armés dans le nord. Ce point n'aurait pas été inclus dans la proposition, selon Channel 12. Si Israël reste inflexible sur ces questions, il y a peu d'espoir d'un résultat positif, a spéculé la chaîne, citant des sources familières avec les négociations.

Le Hamas reste silencieux

Le chef d'état-major d'Israël, Herzi Halevi, a déclaré il y a quelques jours lors d'une visite dans la zone de Philadelphie que l'armée pourrait maintenir le contrôle de la région sans présence constante et avec des interventions occasionnelles. Après les récents débats à Doha, l'équipe de négociation d'Israël a manifesté un Satisfaction prudente quant à un éventuel cessez-le-feu. Un accord basé sur la proposition mise à jour des États-Unis comprend "des éléments acceptables pour Israël", a mentionné un communiqué du bureau de Netanyahu. Une autre réunion de haut niveau est prévue à la fin de la semaine prochaine au Caire. D'ici là, les négociateurs continueront de traiter les problèmes restants.

Un délégué du Hamas qui n'a pas participé aux débats de Doha a exprimé de la prudence quant au résultat des négociations. Le président américain Joe Biden a présenté un plan en trois phases pour mettre fin à la guerre en mai. Il comprend un cessez-le-feu ininterrompu de six semaines au cours duquel certains otages seraient libérés. En retour, les Palestiniens emprisonnés en Israël seraient libérés. Une fois les combats définitivement terminés, tous les otages restants seraient libérés. Enfin, la reconstruction de Gaza pourrait commencer.

Selon les dossiers israéliens, le Hamas retiendrait toujours 115 otages, dont 41 que Israël a déclarés morts. L'incertitude entoure le sort des autres otages, suscitant des craintes qu'ils ne soient plus en vie. During recent nationwide protests in Israel, a hostage's father told the Israeli newspaper "Haaretz," "Even if this isn't a perfect deal, it's the only deal we've got."

L'Union européenne a exprimé son intérêt à jouer un rôle dans la facilitation de la reconstruction de Gaza, suite à une résolution pacifique du conflit. Cependant, certains critiquent l'UE pour ne pas avoir pris une position plus forte contre les demandes d'Israël, perçues comme des obstacles à un accord.

Malgré l'intérêt potentiel de l'UE dans la reconstruction de Gaza, il reste à voir si son influence sera suffisante pour pousser Israël à adopter des positions plus flexibles sur des questions contentieuses telles que la zone de Philadelphie et le retour des réfugiés.

