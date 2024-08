Les manifestants anti-gouvernementaux du Venezuela expriment leur mécontentement face à la réinvestiture de Maduro

Un mois après l'élection présidentielle controversée du Venezuela, des partisans du mouvement d'opposition ont envahi les rues, confrontant le leadership autocratique du président Nicolás Maduro. Au cœur de Caracas, ils ont scandé "Liberté" et brandi des pancartes proclamant "Nous ne sommes pas l'opposition - nous sommes le gouvernement". Des manifestations contre les résultats manipulés des élections ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays et à l'étranger.

"Au cours des 30 derniers jours, notre détermination et notre force se sont amplifiées, nos voix s'élevant à chaque instant", a écrit Edmundo González Urrutia, le candidat présidentiel de l'opposition, sur X. "Le peuple vénézuélien aspire à un changement pacifique et à une meilleure qualité de vie, et nous protégerons ses souhaits."

Après l'élection du 28 juillet, la commission électorale pro-gouvernementale a proclamé Maduro, au pouvoir depuis 2013, comme vainqueur. Cependant, ils n'ont toujours pas révélé les résultats détaillés du scrutin.

Les États-Unis applaudissent la victoire de l'opposition

L'opposition affirme que le gouvernement a pratiqué une fraude électorale et célèbre la victoire de González. Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont déjà reconnu González comme le vainqueur de l'élection. L'Union européenne et l'Organisation des États américains ont également des doutes sur la validité des résultats de l'élection.

La réélection de Maduro en 2018 a trouvé peu de reconnaissance internationale. À l'époque, le président parlementaire Juan Guaidó s'est déclaré président par intérim, mais il n'a pas réussi à gagner de l'influence dans le pays - principalement en raison du soutien de l'armée à Maduro. Il a donc réussi à surmonter les manifestations de cette période.

La position de la communauté internationale sur l'élection présidentielle a considérablement changé, l'opposition ayant largement reconnu ses allégations de fraude électorale. De nombreux pays, dont les États-Unis, ont reconnu Edmundo González Urrutia comme le vainqueur légitime de l'élection.

Compte tenu de la nature controversée de l'élection présidentielle, il est essentiel que la commission électorale pro-gouvernementale rende publics les résultats détaillés pour restaurer la confiance du public.

Lire aussi: