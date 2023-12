Les maisons italiennes à 1 euro sont de retour à temps pour les vacances

Oui, un mois de plus, un autre ensemble de villages italiens idylliques mis en vente - et oui, cela fait partie de la tentative de redonner vie à des lieux ruraux isolés qui se sont tranquillement éteints.

Toutefois, si vous êtes habitué au modèle habituel - les autorités municipales souhaitent attirer de nouveaux résidents et proposent des maisons à prix réduit ou des logements subventionnés pour les séduire - celui-ci est un peu différent.

Dans le cadre des programmes habituels, les acheteurs doivent généralement élaborer une proposition concernant ce qu'ils feront de la propriété et verser un acompte qui ne leur sera remboursé que s'ils achèvent les travaux de rénovation dans un délai déterminé. Il faut dire que la rénovation d'une maison en Italie n'est pas sans poser de problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de profiter des généreux avantages fiscaux offerts pour la restauration de propriétés situées dans des zones rurales.

C'est là qu'interviennent Nicolò Bolla et Alessandro Barba. Ces partenaires commerciaux, originaires respectivement d'Émilie-Romagne et de Sicile, ont créé un nouveau site qui vise à répertorier les maisons disponibles à partir de 1 euro (1,20 $) dans tout le pays.

Un guichet unique

"Nous essayons de simplifier le processus, non seulement sur le plan technologique, mais aussi en ce qui concerne les avantages fiscaux et l'immigration", explique M. Bolla.

"Nous ne voulons pas que les gens soient coincés dans une affaire, qu'ils aient une maison mais pas de papiers pour y accéder. Ils peuvent avoir besoin d'une aide en matière d'immigration ou d'un soutien pour créer une entreprise en Italie - nous voulons créer un guichet unique.

Pour ce faire, ils mettent en commun leurs professions respectives - Bolla est comptable, Barba est expert en immigration et en relocalisation - afin d'aider les acheteurs tout au long du processus, qu'il s'agisse de rénover la résidence secondaire de leurs rêves ou de s'installer en Italie.

Et, à l'ère de Covid-19, leur objectif est de tout faire en ligne (dans d'autres villes, les enchérisseurs doivent soit faire leur offre en personne, soit engager un représentant désigné, tel qu'un avocat local).

"Lorsque Covid sera en place, nous pourrons organiser des visites et voir le bien à l'avance, mais pour l'instant, tout peut se faire en ligne", explique M. Bolla, qui estime que "la procédure à l'ancienne ne fonctionne plus".

De plus, il affirme que leur nouveau service réduira considérablement les "frictions" qui peuvent survenir dans les projets menés par les villes. "Nous pouvons nous occuper de la bureaucratie", promet-il.

Après avoir été mis en ligne au cours de l'été, leur site web, Auctions2Italy, vient de lancer ses premières ventes aux enchères, avec six maisons réparties sur trois sites : Vetto, dans le centre-nord de l'Émilie-Romagne, Mussomeli et Campofelice di Fitalia, en Sicile. Ces deux endroits sont très proches du cœur du couple : Bolla est originaire de Vetto, bien qu'il vive maintenant à une heure de Parme, tandis que le père de Barba a grandi à Mussomeli.

"Je suis très attaché à Vetto, mais j'ai dû aller travailler ailleurs", explique Bolla, dont la famille possédait un hôtel près du village, qui reste vide (bien que Bolla rêve d'en faire un lieu de séjour pour les nomades numériques).

"Chaque fois que je reviens, je redeviens comme avant. Ces petites villes - de 2 000 habitants ou moins - ont un très grand sens de la communauté, dont je veux vraiment faire partie. Nous voulons repeupler ces régions, conserver leur sens de la communauté".

Il y a aussi, bien sûr, la question du coût, lorsqu'il s'agit d'acheter en Italie. Vous ne trouverez jamais une maison à vendre pour 1 euro dans une grande ville ou dans des régions rurales populaires comme la Toscane. Toutefois, les petites villes italiennes situées au sommet de collines dans des zones rurales moins en vogue ne se sont jamais remises de l'émigration qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Nombre d'entre elles ont une population en baisse, composée essentiellement de retraités. Les autorités souhaitent attirer du sang neuf pour éviter que ces villes ne s'éteignent.

Des prix volontairement bas

Bien entendu, quelle que soit la formule choisie, la maison finira par coûter bien plus qu'un euro : les rénovations peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars, en fonction des travaux nécessaires.

Le site de Bolla et Barba se veut transparent sur le processus. Sur les six maisons mises en vente pour l'instant (l'objectif est d'étendre le service), les deux maisons de Mussomeli n'ont pas de prix de réserve - vous pouvez donc les acheter pour 1 euro. Les autres ont une réserve comprise entre 3 000 et 5 000 euros (3 700 et 6 100 dollars) - au choix du vendeur. Cependant, toutes les enchères sont plafonnées à environ 10 000 € (12 250 $), de sorte que vous ne paierez jamais plus que ce montant, quel que soit le nombre de personnes qui enchérissent contre vous.

"Notre idée est que les gens ne devraient pas se battre pour obtenir le prix du marché", explique M. Bolla. "Cela n'a aucun sens si les gens finissent par dépenser plus dans une vente aux enchères que ce qu'ils pourraient acheter sur le marché libre.

"Nous voulons que les prix restent bas, sinon nous pourrions tout aussi bien vendre des hôtels particuliers. Nous ne voulons pas faire cela - l'idée est d'aider les municipalités à revivre.

"Nous ne voulons pas que les maisons soient vendues à 50 000 euros. Si vous payez moins, vous avez plus de raisons de rénover et plus de budget pour développer vos projets en Italie.

"J'ai vu beaucoup de gens quitter Vetto, et la meilleure façon de les aider est de faire venir de nouvelles personnes. Si les prix des logements sont trop élevés, ils ne viendront pas. C'est donc une sorte d'invitation à venir.

Rénovations gratuites

D'autres villes ont déjà lancé des sites web, notamment Mussomeli, qui a lancé son propre programme par l'intermédiaire du site web Case1Euro. Le site web de Bolla et Barba est cependant un peu différent des sites gérés par les communautés.

Il sert d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur, sans prélever de commission sur le prix de vente. Il n'y a pas de frais d'inscription ou d'enchère. Bolla et Barba ne gagneront de l'argent que si l'acheteur décide de les employer pour des services supplémentaires tels que l'immigration ou l'aide fiscale.

L'Italie offre de généreuses incitations fiscales aux personnes qui rénovent des biens immobiliers : actuellement, vous pouvez obtenir un remboursement de 110 % de ce que vous avez payé pour des rénovations visant à rendre une maison plus économe en énergie, de 90 % pour la réparation de la façade d'un bâtiment et jusqu'à 60 % de ce que vous avez dépensé pour des rénovations normales.

Normalement, ces "remboursements" prennent la forme de crédits d'impôt, étalés sur cinq ans. Toutefois, M. Bolla explique que les non-résidents fiscaux peuvent potentiellement "échanger" les crédits, soit avec une entreprise de construction, qui effectue le travail gratuitement, soit avec des institutions financières, où ils échangent le crédit contre de l'argent, ce qui leur permet d'économiser de l'argent.

Si vous souhaitez vous installer en Italie, Barba peut non seulement vous aider dans vos démarches d'immigration, mais Bolla peut aussi vous guider dans le processus fiscal notoirement complexe du pays.

"Les régimes fiscaux favorisent les nouveaux arrivants", explique-t-il. "Si vous travaillez à distance depuis l'Italie, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt de 70 % pendant les cinq premières années. Si vous déménagez dans le sud, l'exonération est de 90 %. Et si vous êtes un retraité qui déménage dans le sud, vous ne payez que 7 % sur vos revenus étrangers pendant les dix premières années.

"Il y a des formalités administratives à remplir, mais nous pouvons certainement vous aider".

Pourquoi les maisons sont si bon marché

Contrairement à de nombreux programmes gérés par les autorités, dans le cadre desquels vous devez verser une caution remboursable si vous achevez les travaux de rénovation dans un délai déterminé, il n'y a pas de pénalité ici. Toutefois, s'il s'agit d'une résidence secondaire, vous devrez payer l'impôt foncier. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi quelqu'un vendrait sa maison pour le prix d'une tasse de café, c'est parce qu'il n'a pas envie de payer la taxe sur une maison qu'il ne rénovera jamais, explique M. Bolla.

"L'avantage pour les vendeurs est simple. Les maisons sont là depuis un certain temps, les propriétaires paient la taxe foncière, personne ne veut les acheter et il faut donc passer par un agent.

"Il est peu probable que l'agent fasse la promotion de la maison - quelle serait sa commission pour une vente de 20 000 dollars ?

"Les maisons appartiennent souvent à cinq personnes, qui les ont héritées de leurs grands-parents. Elles peuvent vivre loin, avoir déjà deux maisons, ce qui est fréquent dans les zones rurales. Elles ne sont pas disposées à rénover".

Dans ce genre de situation, un nouvel arrivant qui propose de vous débarrasser de ces tracas est très intéressant.

"Il y a tellement de propriétés qui tombent en ruine [dans les villages ruraux] - ne serait-il pas préférable que quelqu'un vienne s'en occuper ?

Un service adapté aux nomades numériques

Auctions2Italy a commencé par Vetto et Mussomeli, en raison des liens personnels des deux fondateurs avec ces villes. Les autorités de Vetto, en particulier, se sont déclarées désireuses d'attirer du sang neuf et ont indiqué qu'elles s'efforceraient d'accélérer les formalités administratives.

Toutefois, M. Bolla espère que, si tout se passe bien, d'autres municipalités et propriétaires privés se lanceront dans l'aventure.

"Nous ne voulons pas des contraintes imposées par d'autres projets", déclare-t-il. Nous voulons un processus plus libre, qui dise aux villes : "Hé, vous avez de nouveaux résidents, de nouvelles affaires, c'est bien".

Il convient de noter que la Commission ne travaille qu'avec les villes qui disposent d'une connexion Wi-Fi ultrarapide, dans le but d'attirer les nomades numériques. Ainsi, même si vous êtes à la campagne, vous ne serez pas complètement coupé du monde.

Le doigt le plus rapide en premier

Qu'est-ce qui est à vendre ? Les six premières propriétés sont mises aux enchères dès maintenant, les premières enchères se terminant le 20 décembre.

Il y a deux maisons à Vetto, une petite ville de 2 000 habitants située dans les contreforts verdoyants des Apennins, à moins d'une heure de la ville d'art de Parme, de Reggio Emilia (sur la ligne ferroviaire à grande vitesse italienne) et à environ 80 minutes de route de Modène, célèbre pour sa cathédrale romane.

Bologne est à deux heures de route et Milan à deux heures et demie au nord-ouest.

Mussomeli, qui compte deux autres maisons, est une ville plus importante d'environ 11 000 habitants, située dans le centre de la Sicile, qui bénéficie d'un ensoleillement optimal, même en hiver.

Enfin, il y a deux maisons à Campofelice di Fitalia, un village du centre de la Sicile, non loin de Corleone, plus connu.

Source: edition.cnn.com