Les maisons et les appartements en Allemagne sont à nouveau plus chers

Pour la première fois en presque deux ans, l'immobilier en Allemagne a connu une augmentation générale des prix. Au deuxième trimestre, tous les segments du marché immobilier - y compris les appartements, les maisons individuelles et les immeubles à appartements - ont augmenté par rapport au trimestre précédent, selon l'Institut Kiel pour l'économie mondiale (IfW). L'an dernier, les prix des appartements et des maisons avaient chuté autant qu'ils l'avaient fait depuis au moins 60 ans.

"Le retournement du marché immobilier a commencé", a expliqué l'expert en immobilier de l'IfW, Jonas Zdrzalek. L'incertitude importante des dernières années et des derniers mois semble diminuer, et la perspective de taux d'intérêt en baisse stabilise le marché. "Les investisseurs semblent regagner confiance dans l'appréciation à long terme de l'immobilier", a ajouté Zdrzalek. De plus, la baisse de la construction neuve réduit l'offre et soutient la dynamique des prix.

Selon l'indice immobilier actuel Greix, projet conjoint des comités pour la valeur immobilière, de l'initiative de recherche Econtribute et de l'IfW de Kiel, les prix des appartements ont augmenté de 2,4 % par rapport au trimestre précédent. Les maisons individuelles ont augmenté de 2,0 %.

Les immeubles à appartements ont même augmenté de 4,4 %. Au trimestre précédent, les prix de ce segment avaient chuté d'environ 10,5 %. Cependant, l'IfW a noté qu'il y a une forte volatilité dans ce segment en raison de faibles transactions, donc la signification de ces données est limitée. Cependant, l'institut a mis en évidence que l'immobilier a augmenté en valeur pour la première fois en deux ans, même en tenant compte de l'inflation.

Pour l'ensemble de l'année 2023, le Greix avait montré que les appartements avaient perdu 8,9 % de leur valeur, et les maisons individuelles 11,3 % ; dans le cas des immeubles à appartements, les prix avaient même chuté de 20,1 %. L'IfW avait décrit cela comme "sans précédent dans l'histoire" lorsque les chiffres ont été publiés en février. Cependant, cette baisse des prix a suivi une "hausse des prix sans précédent dans l'histoire" qui a commencé autour de 2009, pendant laquelle les prix ont augmenté de deux ou trois fois selon le segment.

Le changement de tendance sur le marché immobilier est manifeste avec une augmentation des prix dans tous les segments pour la première fois en deux ans. Ce changement de tendance a été influencé par une incertitude diminuant, une perspective de marché stabilisée et une offre de construction neuve réduite.

