- Les maires devraient être en fonction pendant huit ans au lieu de cinq

Les maires et conseillers municipaux de Basse-Saxe seront élus pour huit ans au lieu de cinq à l'avenir. Le gouvernement régional rouge-vert a convenu d'un changement de loi correspondant.

La ministre de l'Intérieur Daniela Behrens a déclaré : "Avec cette prolongation, nous voulons rendre les postes plus attractifs pour les candidats potentiels. Comme d'autres employeurs, les municipalités sont en concurrence intense pour le personnel de direction qualifié." Les municipalités ont régulièrement demandé la prolongation du mandat des principaux fonctionnaires administratifs.

Le SPD et les Verts avaient auparavant raccourci les mandats.

Les mandats des élus ne sont pas affectés par le projet de loi. La réforme s'appliquera principalement aux fonctionnaires élus pour un mandat débutant le 1er novembre 2026. Cependant, si les maires ou conseillers municipaux démissionnent avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le mandat plus long pourrait également s'appliquer plus tôt.

Au début de la première coalition rouge-vert sous la présidence de Stephan Weil, le SPD et les Verts ont réduit les mandats des dirigeants locaux de huit à cinq ans en 2013. Weil a déclaré l'année dernière qu'il avait plaidé en faveur de cela à l'époque en tant que lord-maire de Hanovre. Cependant, les conditions ont changé considérablement depuis. Les questions sont devenues plus difficiles, les discussions publiques plus rudes et la charge de travail beaucoup plus grande, a déclaré le politique du SPD.

Le changement proposé dans la loi de Basse-Saxe rendra les postes de maire et de conseiller municipal en Basse-Saxe des mandats de huit ans, comme convenu par le gouvernement régional rouge-vert. Selon la ministre de l'Intérieur Daniela Behrens, cette extension vise à rendre ces postes plus attractifs pour les candidats potentiels en raison de la concurrence accrue pour les dirigeants qualifiés dans les municipalités.

Lire aussi: