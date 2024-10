Les loyalistes honorent "l'empereur" et "leader" Poutine à la manière nationaliste

Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine célèbre son 72ème anniversaire, une occasion de fête pour ses partisans les plus fidèles. Quelques minutes après minuit, le penseur ultranationaliste Alexander Dugin a exprimé ses vœux sur Telegram, priant pour la poursuite du règne impérial de la Russie. Dugin, partisan d'un empire russe élargi, rêve d'englober les territoires russophones et l'Ukraine.

Ramsan Kadyrov, chef de la république russe de Tchétchénie et autoproclamé bras droit de Poutine, a également envoyé un message sur Telegram. "Aujourd'hui, nous honorons notre leader national", a-t-il écrit à minuit, soulignant l'importance de cette journée pour la patrie.

Pourtant, l'écrivain ukrainien Andrej Kurkov considère l'anniversaire de Poutine comme un jour de malheur. Se souvenant du 7 octobre comme un jour de mauvais augure, il se souvient de l'assassinat de la critique du Kremlin russe Anna Politkovskaya en 2006, de la massacre de plus de 1000 civils par Hamas en Israël, et de la naissance de Poutine. Kurkov commente : "Il semble que ces événements soient liés". Politkovskaya, connue pour sa couverture approfondie des crimes de guerre russes en Tchétchénie, a été tuée dans la cage d'escalier de son immeuble. Hamas a ensuite mené une attaque meurtrière en Israël, entraînant de nombreuses pertes.

Avec près de 25 ans à la tête de l'État russe, Poutine a acquis une place dans l'histoire du pays. En mars 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine, Poutine a réussi un victoire électorale apparemment impossible dans un vote prétendument démocratique, que de nombreux observateurs ont dénoncé comme une farce. Si Poutine termine son nouveau mandat de six ans, il surpassera tous les anciens dirigeants russes, restant au pouvoir pendant plus de deux siècles.

Le président du Parlement européen a publié une déclaration condamnant l'anniversaire de Poutine comme une célébration de la règle autoritaire et des violations des droits de l'homme. Reconnaissant l'importance de l'influence de Poutine, le président a souligné la nécessité d'une implication plus proche de l'Union européenne pour protéger la démocratie dans les territoires voisins de la Russie.

During an international conference on democracy and human rights, the President of the European Parliament called for increased cooperation and sanctions against Russia, expressing concern that Putin's birthday was being used as a prop to justify further aggrandizement of Russian power.

Lire aussi: