- Les loups sur les Alpes et Lemke pour promouvoir une solution à Bruxelles

La ministre fédérale de l'Environnement, Steffi Lemke (Les Verts), a promis de plaider en faveur de solutions à la question du loup lors d'une réunion à Bruxelles après une rencontre avec des éleveurs alpins à Oberammergau en Bavière. "Le retour du loup nous pose à tous, et en particulier aux éleveurs, de grands défis, y compris dans les régions alpines. Je prends très au sérieux les préoccupations et les problèmes de ceux qui sont touchés", a-t-elle déclaré à l'agence de presse dpa avant l'inspection alpine traditionnelle, où les éleveurs prévoyent de présenter leurs préoccupations, notamment le retour du loup, aux politiques.

Lemke a fait référence à la réglementation sur l'abattage rapide des loups, adoptée par la Conférence des ministres de l'Environnement (UMK) suite à ses propositions, pour le bétail tué malgré la présence de mesures de protection telles que la clôture. Pour renforcer cette voie, un soutien accru de la Commission européenne est maintenant nécessaire, a déclaré Lemke.

Plus de marge de manœuvre pour des solutions adaptées

"Nous avons besoin de clarté sur la manière d'obtenir plus de marge de manœuvre pour des solutions adaptées dans les zones particulièrement touchées avec une forte densité de loups. Il devrait être plus facile d'y accorder des permis d'abattage de loups", a déclaré Lemke. "À cette fin, je vais engager des discussions avec la présidente de la Commission et sa nouvelle commissaire à l'Environnement". Elle apportera des données du prochain rapport sur la faune-flore-habitat pour évaluer l'état de conservation du loup en Allemagne. Cependant, l'accord de tous les États fédéraux est une condition préalable.

La Bavière avait accepté la réglementation d'abattage rapide mais l'avait critiquée comme n'allant pas assez loin. Les éleveurs réclament une baisse du statut protégé du loup en Europe.

Lemke a reconnu les défis posés par le retour du loup, en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de la sylviculture, tels que les régions alpines. Pour abord

