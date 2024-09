Les Longhorns du Texas ont dépassé les Bulldogs de Géorgie pour prendre la première place du classement des 25 meilleurs de l'AP pour la première fois en seize ans.

Les Longhorns ont grimpé au-dessus des Chiens de Géorgie au sommet du Top 25 AP, suite à une victoire difficile 13-12 face aux Wildcats du Kentucky par l'équipe de Smart. C'est la première fois de la saison qu'une équipe autre que les Bulldogs occupe la première place.

En 2008, le Texas a occupé pour la dernière fois la première place, mais leur règne a pris fin après trois semaines consécutives à la première place, suite à une défaite de 39-33 face aux Red Raiders du Texas Tech dans les dernières secondes.

Parmi les 63 journalistes et commentateurs sportifs, 35 ont voté pour Texas comme leader, tandis que 23 ont soutenu les Bulldogs.

Les Buckeyes de l'Ohio State ont conservé leur troisième place, n'ayant pas joué pendant le week-end. Leur victoire impressionnante de 56-0 contre les Broncos de Western Michigan est encore fraîche dans la mémoire des cinq votants qui les ont placés en première position.

Les Hurricanes de Miami et les Huskies du Northern Illinois ont enregistré les plus grandes progressions, grimpant de deux places pour atteindre la 8ème et la 23ème position respectivement, grâce à leurs performances exceptionnelles contre Ball State et Notre Dame.

Les Nittany Lions de Penn State ont connu une légère baisse, passant à la 10ème place, possibly influencés par leur semaine de congé.

L'ascension de Texas au sommet

Le quarterback Quinn Ewers a été forcé de quitter le terrain en raison d'une blessure abdominale pendant le match de Texas contre UTSA, laissant la place à Arch Manning. Manning, neveu de Peyton et Eli Manning, a livré une performance impressionnante, complétant quatre passes de touchdown et réalisant une course de 67 yards pour un autre score, la plus longue course d'un quarterback du Texas depuis que Vince Young l'a réalisée il y a presque 20 ans.

Entre-temps, les Bulldogs ont compté sur le coureur Trevor Etienne, qui est revenu après avoir souffert d'une blessure à l'épaule, pour les aider à remporter la victoire contre Kentucky. En retard de 9-6 au début du quatrième quart, Trevor Etienne a contribué à une impressionnante course de 50 yards, ouvrant la voie à Branson Robinson pour marquer le touchdown victorieux.

Bien que la victoire 13-12 ait étendu la série de victoires en saison régulière de Georgia à 42, cela n'a pas été suffisant pour maintenir leur position à la première place dans le classement AP.

Top 25 AP

Texas Longhorns (3-0) Georgia Bulldogs (3-0) Ohio State Buckeyes (2-0) Alabama Crimson Tide (3-0) Ole Miss Rebels (3-0) Tennessee Volunteers (3-0) Missouri Tigers (3-0) Miami Hurricanes (3-0) Oregon Ducks (3-0) Penn State Nittany Lions (2-0) USC Trojans (2-0) Utah Utes (3-0) Kansas State Wildcats (3-0) Oklahoma State Cowboys (3-0) Oklahoma Sooners (3-0) LSU Tigers (2-1) Notre Dame Fighting Irish (2-1) Michigan Wolverines (2-1) Louisville Cardinals (2-0) Iowa State Cyclones (2-0) Clemson Tigers (1-1) Nebraska Cornhuskers (3-0) Northern Illinois Huskies (2-0) Illinois Fighting Illini (3-0) Texas A&M Aggies (2-1)

L'ascension des Longhorns au sommet du classement AP est principalement due à la brillante débuts d'Arch Manning, où il a complété quatre passes de touchdown et a marqué une course de 67 yards. Cette performance a marqué un tournant dans les fortunes sportives du Texas.

Malgré leur impressionnante série de 42 victoires en saison régulière, la défaite 13-12 des Bulldogs face à Texas n'a pas été suffisante pour les maintenir à la première place, mettant en évidence la nature dynamique des classements du sport universitaire.

