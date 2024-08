- Les lois controversées sur le mariage suscitent des discussions houleuses en Chine

Simplification des mariages et durcissement des divorces : une controverse en Chine. Selon les ajustements proposés aux règlements d'enregistrement du mariage, les couples n'ont besoin que de présenter leur carte d'identité et de déclarer qu'ils ne sont pas parents et qu'ils ne sont pas déjà mariés à quelqu'un d'autre.

La nécessité de présenter la formalité d'enregistrement de l'Hukou ne sera plus requise, ce qui rendra plus facile pour les couples de se marier dans des lieux autres que ceux où ils sont officiellement enregistrés. En revanche, pour les divorces, une période d'attente de 30 jours sera établie, pendant laquelle l'un ou l'autre des époux pourra retirer la demande.

Mariages plus faciles, séparations plus difficiles

Les médias officiels ont applaudi aux modifications proposées, tandis que les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé leur mécontentement. Des préoccupations ont été soulevées quant à la bigamie cachée et à l'utilisation frauduleuse de l'identité, et des critiques ont été formulées contre la période d'attente, permettant à un partenaire réticent de mettre fin à la procédure à tout moment.

Un commentateur du réseau social Weibo a qualifié cela de "piège" : il est facile d'entrer dans un mariage, mais il est difficile d'en sortir. Le projet de nouvelles réglementations sur le mariage reste ouvert à la discussion publique jusqu'au 11 septembre.

Moins de la moitié du nombre d'unions par rapport à 2014

Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le nombre de mariages en Chine a chuté de moitié au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2023, 3,43 millions de couples se sont enregistrés, soit seulement la moitié du nombre de la période équivalente en 2014.

Les experts ont attribué la diminution à un pool limité de personnes disponibles, à un changement de perspective sur le mariage et à des préoccupations financières. De plus en plus de jeunes choisissent de reporter le mariage.

La Commission responsable de la proposition de simplification des mariages et de durcissement des divorces a suggéré d'éliminer la nécessité d'un enregistrement formel de l'Hukou lors des mariages.

