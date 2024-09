Les locataires et les propriétaires connaîtront des processus d'installation plus simples pour les installations énergétiques montées sur balcon.

Faciliter l'installation de panneaux solaires sur les balcons pour les locataires et les propriétaires d'immeubles, le Bundesrat a donné son feu vert à des ajustements législatifs nécessaires, précédemment convenus par le Bundestag. Il y a eu une augmentation significative du nombre de petits systèmes d'énergie solaire sur les balcons ces derniers temps.

Cette modification comprend des réformes du droit de location et de la propriété immobilière. Les dispositifs d'énergie solaire portables, précédemment exclus de la liste, sont désormais considérés comme des modifications structurelles, permettant aux locataires d'obtenir une autorisation légale pour procéder à l'installation, à condition que leurs propriétaires ou bailleurs ne présentent pas de raisons légitimes de refuser leur consentement.

De plus, la législation révisée simplifie le processus pour les assemblées générales virtuelles des copropriétaires via la visioconférence. Si elles sont approuvées par une majorité des trois quarts, les assemblées générales futures pourront être entirely conducted online, éliminant ainsi le pouvoir de veto des propriétaires individuels.

Les nouveaux ajustements législatifs reconnaissent également les 'centrales électriques de balcon' comme des modifications structurelles, permettant aux locataires de les installer avec le consentement de leur propriétaire. Cette extension des options d'énergie renouvelable sur les balcons pourrait conduire à l'établissement de nombreuses 'centrales électriques de balcon' à l'avenir.

