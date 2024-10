Les locataires et les occupants sont intrinsèquement responsables, selon les stipulations.

Feuilles glissantes : Lorsque l'automne arrive et que les arbres perdent leur feuillage, cela peut représenter un danger sur les trottoirs et les routes, surtout lorsqu'elles sont mélangées à l'humidité. Rapidement devenues glissantes, les feuilles mouillées ou humides peuvent causer des accidents. Pour éviter les incidents, les propriétaires et les locataires sont tenus de maintenir les trottoirs adjacents à leur propriété débarrassés des feuilles. Négliger cette responsabilité peut entraîner des responsabilités financières si quelqu'un se blesse.

Dans l'obligation de prendre soin, il incombe aux propriétaires de s'assurer que la propriété, les zones d'accès et les trottoirs adjacents peuvent être traversés en toute sécurité. L'Association allemande de l'immobilier (IVD) fixe les heures de service de 7 à 20 heures en semaine et de 9 à 20 heures le week-end et les jours fériés. Dans de nombreux contrats de location, cette responsabilité est transférée aux locataires. Il est important de vérifier les détails du contrat.

L'assurance responsabilité civile minimise les coûts

En cas de chute sur des feuilles mouillées et de blessures dues à un déblayage incorrect, des poursuites judiciaires pour dommages peuvent survenir, selon Bianca Boss, vice-présidente de l'Association allemande des assureurs (GDV). Les biens et les revenus de ceux qui sont responsables des dommages sont à risque jusqu'à la limite d'insaisissabilité. Pour protéger votre situation financière, une assurance responsabilité civile privée est utile. Elle prend en charge les dommages ou se défend contre les revendications non justifiées.

Même sur des propriétés inoccupées ou non construites, l'obligation de prendre soin s'applique, selon le GDV. Les propriétaires doivent également maintenir les trottoirs adjacents propres dans ces lieux. En général, une assurance responsabilité civile privée ne suffit pas à couvrir les dommages. Le GDV suggère de vérifier les conditions d'assurance ou de contacter directement votre assureur pour une couverture adéquate.

Élimination correcte des feuilles d'automne

Avis important : Lors de l'évacuation des feuilles avec un souffleur ou un aspirateur, tenez compte des restrictions de bruit locales, comme le suggère le Centre de consommation de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. En général, ces appareils bruyants peuvent être utilisés uniquement entre 9 et 13 heures et de 15 à 17 heures. Les communes peuvent avoir des réglementations plus strictes. Une alternative respectueuse du voisinage et de l'environnement est d'utiliser une pelle, en préservant les petits animaux et les insectes.

Idealement, les feuilles ramassées devraient être éliminées dans une poubelle bio ou un tas de compost à la maison. De nombreuses communes proposent des conteneurs ou des sacs spéciaux pour la collecte des feuilles pendant l'automne. Il est découragé de brûler les feuilles dans votre jardin ; cela est généralement interdit aux propriétaires individuels et des amendes peuvent être infligées.

Les locataires, conformément à de nombreux contrats de location, partagent la responsabilité de maintenir les trottoirs adjacents débarrassés des feuilles pendant l'automne pour assurer la sécurité. Négliger cette responsabilité peut entraîner des responsabilités financières si quelqu'un se blesse. Un déblayage de feuilles inapproprié entraînant la blessure de quelqu'un peut entraîner des poursuites judiciaires pour dommages, que l'assurance responsabilité civile privée peut ne pas couvrir intégralement.

