- Les lits de stationnement à hauteur - nouvelle zone piétonne à Munich

Bancs et plates-bandes sur d'anciennes places de stationnement - À partir de lundi, le centre-ville de Munich aura une nouvelle zone piétonne temporaire. Cependant, l'apaisement de la circulation dans le quartier de Haidhausen est retardé d'environ deux semaines : après une motion d'injonction déposée par des résidents de la rue Weißenburger contre la zone piétonne, la ville a dû reporter son établissement jusqu'au 12 août.

Début difficile dans la rue Weißenburger

La ville souhaite interdire la circulation des voitures sur cette section de rue pendant un an. Seuls la circulation des livraisons et des cyclistes à vitesse réduite et les piétons seront autorisés, selon le département de la Mobilité. Au lieu de places de stationnement, des bancs et des plates-bandes sont prévus - mais la voie piétonne et la voie de circulation doivent rester intactes pendant la phase d'essai d'un an.

Le lancement de la zone piétonne, comme des projets similaires l'an dernier, n'a pas été sans difficultés. La ville souhaitait lancer la phase d'essai dès que possible, a déclaré un porte-parole du département de la Mobilité. La ville prévoyait de l'ouvrir le 29 juillet, bien avant l'entrée en vigueur juridique du réaménagement de la rue. Cependant, les critiques du projet ont déposé une demande en urgence auprès du tribunal administratif de Munich - et la ville a battu en retraite. Après l'entrée en vigueur du réaménagement samedi, la zone temporaire sera établie lundi, a annoncé la mairie.

L'an dernier, des résidents ont utilisé des mesures juridiques pour mettre fin prématurément à deux célèbres "rues d'été". Les deux rues ont été fermées à la circulation et verdies dans le cadre d'un projet de recherche de l'Université technique de Munich. Cela a suscité de vives critiques de la part de plusieurs résidents.

Projets similaires dans d'autres villes

Munich n'est pas la seule ville à lutter pour l'établissement de nouvelles zones piétonnes. À Aschaffenburg, la circulation des voitures a été interdite dans une partie de la rue Frohsinn. Cependant, une période d'essai d'un an a montré que la nouvelle réglementation était "largement ignorée", selon la ville. Des bollards automatisés doivent aider, avec la construction prévue pour débuter en 2026, a déclaré un porte-parole de la ville.

D'autres villes bavaroises se concentrent également sur la réorganisation des rues - pas toujours avec un interdiction complète de la circulation des voitures. Par exemple, la ville de Coburg a lancé une zone de circulation apaisée dans une section de rue du centre-ville à la fin juillet. Pendant la phase d'essai jusqu'à la fin de 2026, les voitures sont toujours autorisées, mais uniquement à vitesse réduite et doivent céder le passage aux piétons et aux cyclistes.

À Wertingen (district de Dillingen an der Donau), un groupe de travail privé a collecté des idées de réorganisation, y compris dans la vieille ville historique, ont déclaré deux porte-parole du groupe de travail. Le conseil municipal a ensuite décidé de plusieurs zones de circulation apaisées temporaires et de rues à sens unique partielles. Le lancement prévu en juin n'a pas pu être respecté, car la ville a été lourdement touchée par les inondations, ont déclaré les porte-parole. Le lancement a maintenant été reporté à 2025.

"Quartiers de voisinage" basés sur le modèle espagnol

Munich prévoit également de rendre plus de rues piétonnes l'an prochain. Sous le titre "Quartiers de voisinage", le département de la Mobilité souhaite établir de grands quartiers de circulation apaisée dans deux districts de Munich, basés sur les "Superblocks" de Barcelone. Des propositions de concept pour cela doivent être présentées au conseil municipal début 2025.

Le retard dans l'établissement de la zone piétonne dans le quartier de Haidhausen de Munich prolonge la phase d'essai jusqu'au 12 août, affectant la rue Weißenburger en Bavière.

Récemment, la ville de Coburg en Bavière a mis en place une zone de circulation apaisée dans une section de rue du centre-ville, permettant toujours aux voitures de passer mais à vitesse réduite, en donnant la priorité aux piétons et aux cyclistes.

Lire aussi: