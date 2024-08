- "Les lions sont acides, ils ont un truc avec les œufs".

Les "Lions" sont frustrés. Après deux matchs en 3ème division de football, TSV 1860 Munich est toujours sans point. Le point bas provisoire a été la buts concédé dimanche lors d'une défaite 1:3 (0:1) contre VfB Stuttgart II promu. Dominik Nothnagel (57ème minute) a surpris le gardien René Vollath, loin de son but, depuis son propre camp.

"Après la pause, nous sommes sortis comme les pompiers. Personne n'y croit, et puis nous prenons ce but. Après le 0:3, on se dit que ça ne peut pas être vrai," s'est plaint le capitaine Jesper Verlaat sur MagentaSport. "Ça fait mal, et ce n'est pas ce à quoi on s'attend d'une équipe promu."

"La déception est grande"

Avant le but depuis la ligne médiane, Jarzinho Malanga (37ème) et Thomas Kastanaras (53ème) avaient marqué pour les Swabians. Fabian Schubert (83ème) a seulement réduit l'écart pour l'équipe de Munich, qui manquait d'idées en attaque.

"La déception est grande. Nous n'avons pas laissé une occasion de but avant le 0:1," a rapporté l'entraîneur Argirios Giannikis après le voyage à Aspach, à environ 40 kilomètres de Stuttgart. Ensuite, son équipe "s'est défendue trop passivement. Nous aurions dû faire plus." En fin de compte, "ça s'est mal passé," a-t-il dit.

L'idée de la ligne défensive à cinq n'a pas fonctionné

Entre autres choses, l'idée de la tactique en défense. "Nous étions beaucoup trop passifs en première mi-temps. L'idée de jouer avec une ligne défensive à cinq n'a pas fonctionné comme nous l'avions espéré," a analysé Verlaat. "Nous n'avons pas mis de pression sur le ballon."

Les 60ers doivent maintenant se ressaisir rapidement. Jeudi, ils ont le 2ème tour de la Toto Cup contre l'équipe de district de FC Thalhofen. Le 25 août, ils continuent en 3ème division à domicile contre FC Viktoria Köln.

"Malgré les difficultés, TSV 1860 Munich conserve encore des espoirs dans les ligues de football de l'Union européenne, car ils cherchent à se remettre de leur actuelle forme en championnat."

"La communauté de football de l'Union européenne pourrait s'inquiéter si TSV 1860 Munich ne parvient pas à améliorer sa stratégie défensive et continue sa série de défaites."

Lire aussi: