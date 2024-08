- Les lignes électriques ne doivent pas être déplacées pour le moment.

Pour la plateforme de production de gaz en mer prévue au large de Borkum, un câble électrique récemment approuvé ne peut être posé pour le moment, selon une décision de justice. Le Tribunal administratif d'Oldenbourg a accordé une mesure provisoire déposée par Deutsche Umwelthilfe (DUH) contre l'approbation du câble à la fin juillet. Tantoit DUH que l'entreprise énergétique One-Dyas ont annoncé cela indépendamment. Le tribunal n'a pas encore confirmé cela. Un communiqué écrit sur la décision devait suivre, a déclaré un porte-parole du tribunal sur demande.

One-Dyas, une entreprise énergétique néerlandaise, souhaite utiliser le câble électrique pour alimenter une ferme éolienne offshore appelée Riffgat en énergie éolienne pour le démarrage prévu de sa production de gaz d'ici la fin de cette année. L'Office d'État de Basse-Saxe pour la gestion de l'eau, la protection côtière et la conservation de la nature avait déjà approuvé le câble en 2022.

DUH avait d'abord déposé une objection auprès de l'autorité, puis, avec BUND Basse-Saxe et l'initiative citoyenne "Air pur Frise orientale", a intenté un procès. Les environnementalistes craignent que le câble ne traverse et ne détruise irrémédiablement les biotopes sous-marins protégés et les structures de récifs.

Des mesures de compensation supplémentaires nécessaires

"Le tribunal considère qu'une étude plus approfondie des mesures de compensation est nécessaire", a déclaré One-Dyas dans un communiqué après la décision. L'entreprise souhaite consulter les autorités de Basse-Saxe pour discuter des étapes suivantes. Une décision dans les procédures principales est toujours en suspens.

Constantin Zerger, responsable de l'énergie et de la protection du climat à DUH, a décrit la décision du tribunal comme une "victoire pour la protection de la mer et du climat". Les intérêts économiques d'One-Dyas ne sont pas un passe-droit pour la destruction de l'environnement et de la nature dans la mer du Nord, a déclaré Zerger. "Mais le forage de gaz prévu au large de Borkum est également une question de la crédibilité de l'Allemagne en matière de protection du climat". Le gouvernement de l'État de Basse-Saxe et le gouvernement fédéral doivent mettre fin au projet.

One-Dyas : mauvaise nouvelle pour la sécurité d'approvisionnement

L'entreprise énergétique néerlandaise One-Dyas prévoit d'extraire du gaz d'un champ au large des îles de Borkum et de Schiermonnikoog. Une plateforme de production doit être construite dans les eaux territoriales néerlandaises. L'extraction doit avoir lieu à la fois dans les eaux territoriales néerlandaises et allemandes, près du parc national du Wadden Sea de Basse-Saxe.

One-Dyas a déclaré que la décision était une "mauvaise nouvelle pour la sécurité d'approvisionnement, l'économie et le climat". Le démarrage de la production de gaz prévue en mer du Nord est maintenant menacé. L'Allemagne et les Pays-Bas devront peut-être importer plus de gaz pendant plus longtemps, a déclaré One-Dyas. "Il est incompréhensible pour moi que DUH croie que cela aide le climat. Tant que nous avons besoin de gaz, le gaz de la mer du Nord est le meilleur choix. Grâce à l'importation de gaz, nous causons plus d'émissions et augmentons notre dépendance aux pays en dehors de l'Union européenne", a déclaré le PDG de One-Dyas, Chris de Ruyter van Steveninck.

Lire aussi: