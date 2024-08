- Les lignes directrices de sécurité des festivals publics en Bavière sont actuellement en cours de réévaluation

À la suite de l'attaque au couteau à Solingen, les inquiétudes se multiplient dans divers endroits : les grands rassemblements sont-ils toujours sécuritaires ? Dans toute la Bavière, des festivals populaires et des événements automnaux ont lieu, et dans trois semaines environ, l'Oktoberfest débutera à Munich.

Les autorités sont en alerte et révisent leurs stratégies de sécurité pour les événements de grande envergure, comme à Passau, Munich ou Regensburg. La police allemande (DPolG) en Bavière s'attend à une augmentation significative de la charge de travail - les officiers travaillant déjà à leur limite.

Contrôles renforcés aux festivals populaires

À Regensburg, la ville et les forces de sécurité sont en alerte maximale, selon une porte-parole, concernant le Herbstdult qui se poursuit jusqu'au 8 septembre. Des points de contrôle sont installés aux entrées, la police patrouille sur le site du festival et le personnel de sécurité surveille les tentes. Depuis l'attaque sur le marché de Noël de Berlin à Breitscheidplatz, Regensburg traite la menace abstraite de différentes formes d'attaque et a évalué et adapté ses stratégies.

La Dult de Passau ouvrira ses portes le 6 septembre pour dix jours. La ville prend les préoccupations de sécurité au sérieux, a-t-on déclaré. Elle examine actuellement s'il est nécessaire d'ajuster la stratégie de sécurité et dans quelle mesure. Le porte-parole de la ville a mentionné, par exemple, l'augmentation du nombre de personnel de sécurité, des contrôles de sacs supplémentaires ou des patrouilles.

Munich aborde également intensément cette question, l'Oktoberfest étant prévu pour débuter le 21 septembre et attirant des millions de personnes du monde entier chaque année. Le maire Dieter Reiter (SPD) a déjà annoncé des contrôles renforcés.

À Abensberg, une attention particulière est accordée à la foire de Gillamoos, qui commence jeudi et se termine lundi avec un petit-déjeuner en présence de diverses personnalités politiques. Il existe déjà un plan de sécurité élaboré et une forte présence policière, selon le poste de police de Kehlheim. L'évaluation continue de la situation permet la détection précoce de situations dangereuses.

Interdiction des couteaux sur le Plärrer d'Augsbourg

Les couteaux sont déjà interdits dans le cadre du plan de sécurité sur le Plärrer d'Augsbourg. Les contrôles à l'entrée vérifient leur présence - une pratique en vigueur depuis plusieurs années, selon la ville. De plus, des bornes sont installées à toutes les entrées et des barrières en béton empêchent les attaques de véhicules. "Les réunions de situation rapprochées garantissent que les ajustements nécessaires peuvent également être apportés à court terme", a déclaré Wolfgang Hübschle, responsable des affaires économiques d'Augsbourg.

Importance des différents scénarios d'attaque

"Il est essentiel que de tels plans de sécurité incluent déjà divers scénarios d'attaque", a déclaré le président de la DPolG en Bavière, Jürgen Köhnlein. Il a loué le concept de la Wiesn comme "très sophistiqué". Contrairement à Solingen, il y a de nombreuses caméras de surveillance sur la Theresienwiese, mais aussi dans les tentes. Il y a également une station de police Wiesn séparée avec des forces de déploiement spécialement formées.

Beaucoup de travail pour la police. "La situation de sécurité en Allemagne s'est Significativement détériorée, et le nombre d'événements protégés et relevant de la sécurité a Significativement augmenté", a déclaré Köhnlein. Le sentiment de sécurité subjective de la population a également diminué. "Nos collègues sont déjà depuis longtemps hors de leurs bottes de déploiement et sont de plus en plus exposés aux attaques."

Pour mieux faire face à des attaques comme celles de Solingen, Köhnlein a appelé à une analyse de situation détaillée des attaques au couteau pour mettre en place des mesures préventives ciblées. "La politique doit aborder et corriger le problème fondamental d'une politique migratoire et d'intégration ratée, limiter l'immigration et faciliter des expulsions supplémentaires", a expliqué le représentant syndical. "Les citoyens de ce pays, ainsi que nos policiers qui font respecter la loi et sont également des citoyens, méritent la sécurité."

Selon Köhnlein, les policiers sont presque constamment en situation de déploiement. Il a cité des exemples tels que la conférence de sécurité à Munich, l'Euro de football UEFA, les matchs à haut risque de la Bundesliga aux ligues régionales, tous les festivals printaniers, automnaux, populaires et vinicoles, ainsi que les grands concerts, surtout à Munich. "Sans entreprises de sécurité privées, de tels événements ne pourraient plus être organisés." "Nous usons nos forces de déploiement, ce qui entraîne une augmentation des absences pour maladie."

