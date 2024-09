Les lignes d'assistance d'Apple associées aux iPhones sont censées entraver la valeur des actions de l'entreprise.

La Bourse de New York est toujours en train de se remettre des revers de la semaine dernière, mais à un rythme plus lent que la veille. Le Dow est freiné par les pertes dans le secteur bancaire. Des chiffres importants sur l'inflation sont attendus plus tard dans la semaine.

Les investisseurs ont commencé la semaine sur une note optimiste, mais ils ont été plus prudents lors des achats d'actions mardi. L'indice Dow Jones Industrial Average de valeurs vedettes a clôturé à 40 736 points, en baisse de 0,2 %. Le Nasdaq, en revanche, a enregistré une hausse de 0,8 %, atteignant 17 025 points, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,4 % pour atteindre 5 495 points. Les trois indices ont rebondi après les pertes de la semaine dernière et ont augmenté de plus de 1 % lundi.

Les investisseurs surveillent de près le taux d'inflation attendu pour août, qui devrait légèrement diminuer à 2,6 % en glissement annuel. "Si le rapport sur l'inflation est trop élevé, cela pourrait susciter des inquiétudes, et s'il est trop bas, les marchés pourraient réagir négativement car le risque de récession augmente", a noté Erik Knutzen, stratège en investissement chez Neuberger Berman. Le rapport sur l'indice des prix à la production sera publié jeudi. Par ailleurs, un débat entre la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump est prévu mercredi soir.

Le marché pourrait maintenir sa trajectoire actuelle ou même légèrement baisser jusqu'à la saison des résultats du troisième trimestre, selon Oliver Pursche de Wealthspire Advisors à New York. "Septembre est souvent difficile sur le plan saisonnier, et il n'y a actuellement aucun événement majeur pour entraîner les cours des actions plus haut", a-t-il ajouté, faisant référence aux gains déjà réalisés cette année.

Apple trébuche après une controverse fiscale

Les actions individuelles ont attiré l'attention, comme Apple. Le géant technologique américain a perdu un procès concernant des milliards d'euros de taxes en retard. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'Apple devait rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux illégaux accordés par l'Irlande. L'action a chuté de 0,4 %. Dans le même temps, Huawei a fait la une des journaux peu après qu'Apple a annoncé un nouveau iPhone avec la présentation d'un smartphone pliable en trois parties. Alors qu'Apple rassurait les utilisateurs sur les fonctionnalités de l'IA du nouveau iPhone 16, Huawei a enregistré environ 3,6 millions de précommandes pour le "Mate XT".

Les actions de Tesla ont connu une forte demande. L'action du pionnier des véhicules électriques a augmenté de 4,6 %, entraînant les gains parmi les actions de croissance. La Commission européenne prévoit de réduire légèrement les droits antidumping contestés sur les voitures électriques produites en Chine par Tesla et plusieurs fabricants chinois. La taxe supplémentaire pour Tesla sera réduite à 7,8 % contre 9 % Previously, according to EU Commission documents.

Les investisseurs se sont également intéressés aux actions d'Oracle. L'action a bondi de 11,4 % après que la société a rapporté des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes du marché grâce à une croissance rapide du cloud.

Les actions de banques américaines comme JPMorgan et Goldman Sachs ont été sous pression vendeuse. Les actions

