Les lieux à ne pas visiter en 2024

Cependant, le monde a beaucoup changé depuis le début de la pandémie. De nombreuses entreprises ont fermé leurs portes en raison de la transition vers le travail à distance, et toutes les attractions touristiques n'ont pas survécu à cette période.

Qu'il s'agisse de fermetures définitives ou temporaires, voici une liste de lieux que vous ne pourrez pas visiter en 2024.

Centre Pompidou, Paris

Bien que le musée parisien intérieur-extérieur semble toujours étonnamment moderne, le Centre Pompidou en est en fait à sa sixième décennie. Après les Jeux olympiques d'été qui se tiendront dans la capitale française cet été, le Centre Pompidou fera une pause et bénéficiera d'un programme de modernisation de 260 millions d'euros (282 millions de dollars).

L'exposition "Notre-Dame des Cornemuses" sera fermée jusqu'en 2030. Entre-temps, le musée jumeau de Pompidou à Bruxelles est en cours de construction et devrait ouvrir ses portes en 2025.

Plan B : Le plus grand problème des amateurs d'art à Paris est de réduire leurs options. Le Palais de Tokyo possède également une formidable collection d'art moderne, tandis que le musée du Quai Branly a ouvert ses portes en 2006 et présente un assortiment d'œuvres d'art et d'objets historiques provenant du monde entier.

Splash Mountain, Orlando, Floride et Anaheim, Californie

L'une des attractions les plus connues de Disney a eu ses derniers tours de manège en 2023 : Splash Mountain. Cette attraction a été inspirée à l'origine par le film "Song of the South", qui a longtemps été critiqué pour ce que la NAACP a appelé une "image dangereusement glorifiée de l'esclavage".

Les Splash Mountains de Disneyland en Californie et de Disney World en Floride rouvriront sous une forme modifiée sous le nom de Tiana's Bayou Adventure, inspiré du film "La princesse et la grenouille".

Plan B : La réouverture de l'Asie est le moment idéal pour les fans de Disney de visiter les parcs de la société au Japon et en Chine. Le plus petit parc, Disneyland Hong Kong, a dévoilé le tout premier World of Frozen à l'automne 2023.

Noma, Copenhague

Le meilleur restaurant du monde raccroche officiellement sa couronne.

LeNoma, le restaurant de Copenhague qui a popularisé la nouvelle cuisine nordique, servira ses derniers clients en 2024. Mais il ne disparaîtra pas complètement.

En 2025, le Noma rouvrira ses portes en tant que "cuisine d'essai pionnière dédiée à l'innovation alimentaire et au développement de nouvelles saveurs", selon un communiqué publié sur son site web.

Plan B : le meilleur restaurant du monde se trouve à Central, dans la ville de Lima, haut lieu de la gastronomie. Même si vous n'arrivez pas à décrocher une table, la capitale péruvienne regorge de bonnes adresses qui mettent en valeur le quinoa, les pommes de terre, les herbes, le poisson, les piments et d'autres ingrédients locaux.

Le fantôme de l'opéra, New York City

Après 35 ans et près de 14 000 représentations, la comédie musicale emblématique "Phantom of the Opera" a tiré sa révérence sur la scène de la ville de New York en 2023.

Elle s'est retirée avec l'honneur d'être le spectacle de Broadway ayant eu la plus longue durée de vie, devançant d'autres comédies musicales populaires comme "Cats", "Les Misérables" et "A Chorus Line".

Plan B : Bien que Phantom ait disparu dans la nuit, Broadway est toujours aussi amusant pour les amateurs de théâtre. De nos jours, il est plus facile d'obtenir des billets pour Spamalot ou Kimberly Akimbo sur l'application TodayTix que d'attendre dans la célèbre file d'attente de TKTS. Une fois que vous avez réservé vos places, rendez-vous tôt à Times Square pour découvrir les endroits étonnamment cool que même les habitants les plus snobs de New York aiment visiter.

Pergamonmuseum, Berlin

Abritant la célèbre porte d'Ishtar, le Pergamonmuseum fait partie du complexe de l'île aux musées de Berlin, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le musée sera fermé jusqu'en 2027 dans le cadre d'un ambitieux projet de rénovation qui prévoit la création d'une nouvelle zone piétonne centrale, l'agrandissement des salles d'exposition et bien d'autres choses encore.

Plan B : Les voyageurs qui souhaitent avoir un aperçu du Pergamonmuseum peuvent visiter le Das Panorama, situé à proximité, où certaines pièces du musée seront exposées pendant les travaux de rénovation. D'autres attractions de l'Île aux Musées sont également ouvertes, notamment le Neues Museum (qui possède une riche collection d'art et d'objets égyptiens).

Rocher de la trompe d'éléphant, Taïwan

Cet endroit très prisé des photographes taïwanais - qui ressemblait effectivement à une trompe d'éléphant - s'est effondré dans la mer le 15 décembre 2023.

Le site, situé sur la côte nord-est de l'île, était depuis longtemps menacé par l'érosion et interdit d'accès au public depuis 2010.

Plan B : les voyageurs désireux de découvrir la beauté de Taïwan disposent de nombreuses options. Le sentier circulaire du lac Cuifeng, premier "sentier tranquille" certifié au monde, a été inauguré l'année dernière. Et si vous préférez conduire, la Southern Cross-Island Highway traverse certains des plus beaux paysages de Taïwan.

Park Hyatt, Tokyo

Largement considéré comme le premier hôtel de luxe de style occidental dans la capitale japonaise lorsqu'il a ouvert ses portes en 1994, le Park Hyatt a connu une vie glamour.

Mais pour son 30e anniversaire, l'hôtel fermera ses portes en mai 2024 pour procéder à ce que Hyatt appelle un "renouvellement de l'ensemble de la propriété".

Le New York Bar sur le toit, que les fans de cinéma reconnaîtront dans le film "Lost in Translation", fermera plus tôt et commencera ses rénovations en janvier. La réouverture est prévue pour 2025.

Plan B : envisagez de quitter Tokyo et de passer du temps à explorer le reste du pays, ainsi que ses autres hébergements de premier ordre. Deux escapades rurales sont à noter : Nishiyama Onsen Keiunkan, un ryokan qui se trouve être le plus vieil hôtel du monde, et Treeful, une série de cabanes dans les arbres faites à la main au cœur de la forêt d'Okinawa.

Notre-Dame, Paris

En 2019, le monde entier a assisté avec horreur à l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, et les dons ont rapidement afflué pour restaurer cette icône populaire.

Le président français Emmanuel Macron était initialement favorable à une reconstruction plus moderne de la célèbre église, mais les traditionalistes l'ont emporté et l'attraction vieille de 850 ans sera restaurée dans son aspect d'origine.

La réouverture de Notre-Dame est prévue pour décembre 2024.

Plan B : En matière d'églises, la France a l'embarras du choix. En dehors de la capitale, on peut citer l'imposante Notre-Dame de la Garde à Marseille, la cathédrale de Strasbourg aux teintes rosées, ou un édifice plus moderne comme la Colline Notre-Dame du Haut de Le Corbusier, dans la ville de Ronchamp.

Château Smithsonian, Washington, DC

Le tout premier bâtiment à avoir porté le nom de Smithsonian prend un peu de temps pour se refaire une beauté.

Le bâtiment principal du complexe muséal, souvent appelé le château Smithsonian, a fermé ses portes en février 2023 et sera fermé pendant "environ cinq ans" pour effectuer des réparations et des mises à niveau de la structure, qui a ouvert ses portes en 1855. Des visites numériques, des conférences et d'autres événements seront organisés entre-temps.

Plan B : Bien que le château soit interdit d'accès pour l'instant, deux grands musées de Washington sont à nouveau ouverts après des travaux de rénovation : le National Air and Space Museum et le National Museum of Women in the Arts.

Le vignoble de Léonard de Vinci, Milan

Après avoir été une destination touristique pendant un demi-siècle, les vestiges du vignoble italien de Léonard de Vinci sont désormais la propriété d'un milliardaire.

Le milliardaire français Bernard Arnault, PDG du conglomérat de luxe LVMH, a acheté la propriété milanaise en décembre 2022 et n'a fait aucune déclaration quant à savoir quand - ou si - les voyageurs pourront à nouveau s'y rendre.

Plan B : même si l'ancienne propriété de De Vinci n'est pas accessible au public, un grand nombre de ses œuvres d'art les plus célèbres le sont toujours. La Galerie des Offices à Florence expose plusieurs tableaux, dont un autoportrait, "La Cène" se trouve à l'église Santa Maria delle Grazie à Milan et "L'homme de Vitruve" est exposé à la Galleria dell'Accademia à Venise.

Star Wars : Galactic Cruiser, Disney World

Malgré une inauguration fracassante et un lien avec l'une des propriétés intellectuelles les plus connues au monde, le Galactic Cruiser de Walt Disney World, sur le thème de la Guerre des étoiles, a fermé ses portes en 2023.

Cette expérience immersive était un hôtel à service complet, mais proposait également un entraînement au sabre laser, des rencontres avec des droïdes et des personnages des films, ainsi que des boissons à l'Oga's Cantina. Disney a qualifié la décision de fermer le Galactic Cruiser de "décision commerciale".

Plan B : certains lieux de tournage réels de Star Wars constituent d'excellentes destinations de vacances. L'hôtel Sidi Driss en Tunisie a joué le rôle de la maison de la famille Skywalker sur Tatooine, et la plage de sable noir de Reynisfjara, en Islande, était la planète Eadu dans "Rogue One".

Source: edition.cnn.com