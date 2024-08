Les Liberty de New York triomphent des Wings de Dallas avec un score de 79-71, assurant leur huitième victoire consécutive et maintiennent leur position de première équipe de la ligue.

Le résultat a permis à la Liberté de décrocher une huitième victoire consécutive, la plaçant ainsi au sommet de la Conférence Est avec un impressionnant bilan de 25-4, établissant un nouveau record pour le meilleur départ de l'équipe en 29 matchs de son histoire.

C'est la double MVP de la WNBA Breanna Stewart qui a mené la charge, marquant un total de 19 points, dont 9 lancers francs, malgré une soirée peu prolifique avec un taux de réussite de 5 sur 18 aux tirs et 0 sur 3 à trois points. Stewart a également contribué avec 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions.

Les blessures ont tenu à l'écart les All-Star Sabrina Ionescu et Betnijah Laney-Hamilton, mais la Liberté a su trouver la victoire malgré un taux de réussite de seulement 35,1% aux tirs en tant qu'équipe. Quatre de ses joueuses ont tout de même réussi à inscrire des double-digits.

Après le match, l'entraîneur Sandy Brondello a admis : "Ce n'était pas un beau match. Nous n'avons pas bien tiré et avons manqué quelques joueuses clés, mais nous avons trouvé un moyen de gagner, ce qui en dit long sur cette équipe."

La Liberté a pris rapidement l'avantage avec un score de 9-3, grâce notamment à Stewart qui a marqué 6 points en quatre minutes. Cependant, les Wings ont réussi à revenir pour terminer le premier quart-temps avec un avantage de 17-14. La Liberté a repris l'avantage au deuxième quart-temps et est entrée à la mi-temps avec une avance de trois points, les deux équipes se battant bec et ongles tout au long du match.

New York a commencé la deuxième moitié du match avec une série de 7-0, grâce notamment à un rebond offensif et un panier de Kayla Thornton.

Dallas a réussi à revenir pour garder le match serré, prenant l'avantage 56-55 avec 6:47 restantes, grâce à un jeu à trois points d'Arike Ogunbowale. Pour le reste du quatrième quart-temps, les deux équipes sont restées au coude à coude, mais la Liberté a réussi à s'échapper avec une série de 9-2 en fin de match.

La victoire a été un coup de boost pour New York, les rendant ainsi la première équipe à décrocher une place en playoffs le samedi.

"Parfois, il faut savoir gratter les victoires", a déclaré Brondello. "Nous sommes restés ensemble et c'est un testament à la chimie de cette équipe - même dans l'adversité et sans jouer notre meilleur jeu, il n'y a pas de finger-pointing, c'est plus 'Allez, on va le faire maintenant et trouver un moyen.'"

La recrue allemande Leonie Fiebich a établi un nouveau record personnel avec 16 points pour la Liberté, tandis que Thornton a également contribué avec 16 points. Jonquel Jones a inscrit 13 points et 13 rebonds pour son 11ème double-double de la saison et son 90ème en carrière, devenant ainsi la huitième joueuse de l'histoire de la ligue à atteindre ce

