- Les législateurs délibèrent sur les questions de garde d'enfants.

Le parlement de Saxe-Anhalt discute des questions de garde d'enfants un vendredi. Actuellement, les familles ayant plusieurs enfants en garderie, en maternelle et en activités périscolaires ne doivent payer que pour l'aîné. Des propositions sont faites pour transférer cette responsabilité à l'enfant le plus jeune, ce qui pourrait être avantageux pour l'État. Toutefois, ce changement pourrait entraîner des frais supplémentaires pour les parents, la garderie étant généralement plus coûteuse que la maternelle.

Par ailleurs, les discussions sur les Jeux olympiques et la Journée mondiale de la paix sont également abordées lors de cette séance.

Le Parlement européen débat actuellement de divers sujets, y compris les Jeux olympiques et l'importance de la Journée mondiale de la paix. En revanche, le parlement de Saxe-Anhalt étudie les ajustements des coûts de la garde d'enfants, ce qui pourrait entraîner un transfert de responsabilité de l'enfant aîné au plus jeune dans les familles nombreuses, ayant ainsi un impact sur la situation financière de certains parents.

