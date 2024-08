- Les législateurs de la Saxe-Anhalt discutent des subventions pour la garde d'enfants.

Dans le débat en cours sur le financement et les coûts de la garde d'enfants, les opinions divergentes des groupes parlementaires ont refait surface. La coalition noire-jaune-verte semble divisée sur la question, le sujet devant continuer à agiter les débats lors des discussions sur le double budget pour 2025/2026. La CDU et le FDP ont des points de vue opposés à ceux de l'SPD.

La règle des frères et sœurs est au cœur du débat. Actuellement, les familles ayant plusieurs enfants en garderie, en maternelle et en accueil périscolaire ne payent que pour l'aîné. Toutefois, la CDU et le FDP souhaitent changer cela, en demandant aux familles de payer pour le plus jeune à l'avenir. Selon le ministère des Affaires sociales, cela pourrait faire économiser à l'État environ 18 millions d'euros. Cependant, une telle réforme pourrait entraîner une augmentation des coûts pour certains parents, la garderie pour les 0-3 ans étant généralement plus chère que la maternelle pour les 3-6 ans, et un place en accueil périscolaire étant généralement l'option la plus abordable.

"Discutons-en avec l'SPD", a suggéré Tim Teßmann, porte-parole de la faction CDU pour les questions d'enfance et de jeunesse, en faisant référence à l'aspect financier. De même, Konstantin Pott (FDP) a appelé à mettre fin aux incitations perverses. Les Libéraux proposent que, à l'avenir, la taxe soit payée pour le plus jeune enfant non scolarisé.

Le débat est exacerbé par les discussions budgétaires en cours et l'augmentation des coûts de la garde d'enfants ces dernières années. De plus, les fonds fédéraux précédemment alloués pour la règle des frères et sœurs ne seront plus disponibles à l'avenir.

Les critiques ont souvent souligné que les parents inscrivaient leurs enfants scolarisés dans un accueil périscolaire abordable sans l'utiliser, tandis qu'ils ne payaient pas pour la place en maternelle de leur frère ou sœur. Sven Rosomkiewicz, membre de la CDU, a rapporté qu'à sa commune, 27 enfants étaient inscrits dans un accueil périscolaire, mais seuls 17 y assistaient régulièrement.

Cependant, la faction SPD souhaite préserver la réglementation actuelle pour éviter de charger davantage les parents financièrement. Katrin Gensecke, membre de l'SPD, a mis en garde contre des coûts supplémentaires. Les sociaux-démocrates invoquent l'accord de coalition, qui garantit un soulagement permanent pour les familles, même si les fonds fédéraux sont perdus.

La Confédération allemande des syndicats (DGB) soutient également le maintien de la règle des frères et sœurs actuelle. Selon Susanne Wiedemeyer, présidente de la DGB, elle aide les familles confrontées à des difficultés financières en raison de l'augmentation des coûts de la vie. La règle des frères et sœurs réduit les dépenses mensuelles des parents et limite les différences régionales dans les coûts de la garde d'enfants.

L'opposition a critiqué la coalition. Si la règle des frères et sœurs est inversée, les parents devront payer l'option de garde d'enfants la plus coûteuse à l'avenir, a déclaré Nicole Anger (La Gauche). À Wallhausen, dans le district de Mansfeld-Südharz, les parents devraient payer 200 euros de plus par mois pour la place en garderie plus coûteuse pour l'enfant plus jeune plutôt que la place en accueil périscolaire pour l'aîné, a-t-elle calculé.

Gordon Köhler (AfD) a également plaidé en faveur du maintien de la règle des frères et sœurs actuelle. À long terme, les parents devraient être entirely exemptés de frais, a-t-il suggéré.

Les frais de garderie sont considérés comme la "caisse" de la coalition, a critiqué Susan Sziborra-Seidlitz (Les Verts). "J'espère que vous aurez de solides défenses à nouveau, chère SPD", a déclaré Sziborra-Seidlitz. Les parents ont besoin de fiabilité.

