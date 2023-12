Les législateurs craignent le désordre de janvier, car le Congrès ne parvient pas à résoudre les crises croissantes.

Les sénateurs sont partis en vacances mercredi, laissant derrière eux une montagne de problèmes auxquels le Congrès devra s'attaquer dès le mois de janvier, alors que les crises nationales et internationales se multiplient.

Au début de l'année, le Congrès devra trouver un moyen de financer le gouvernement en quelques jours et d'éviter la fermeture d' une partie de l'administration fédérale. Moins de deux semaines plus tard, une autre fermeture se profile pour le reste du gouvernement.

En outre, il existe de profondes divisions partisanes sur la manière de gérer les crises à la frontière sud, que les républicains insistent sur le fait qu'il faut d'abord résoudre avant que les États-Unis ne puissent venir en aide à deux alliés - l'Ukraine et Israël - qui sont en guerre.

À cela s'ajoutent les divisions internes à chaque parti. Les leaders républicains de la Chambre des représentants et du Sénat sont en profond désaccord sur leur stratégie en matière de dépenses. Par ailleurs, un nombre croissant de démocrates souhaitent que des conditions soient imposées à l'aide apportée à Israël et aux Palestiniens déplacés dans le cadre de la crise humanitaire à Gaza, dans un contexte de désaccord croissant avec la Maison Blanche au sujet de la poursuite de la guerre par Israël.

La tempête qui s'annonce fait craindre aux législateurs des deux partis que le Congrès, historiquement improductif, ne plonge le pays plus profondément dans la crise.

"Oh, mon Dieu, oui", a déclaré Dick Durbin, président de la majorité au Sénat et deuxième démocrate, lorsqu'on lui a demandé s'il craignait ce qui se profilait en janvier.

Certains pensent que les crises seront évitées - d'une manière ou d'une autre - mais ne sont guère confiants.

"Normalement, à la fin de la journée, d'une manière ou d'une autre, nous passons à l'étape suivante", a déclaré le sénateur Peter Welch, un démocrate du Vermont. "Mais ce n'est pas vraiment une prescription pour une confiance totale.

D'autres n'ont pas mâché leurs mots quant à leur perception du 118e Congrès. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que le 118e Congrès avait été productif, le représentant républicain Tim Burchett, du Tennessee, a répondu sans ambages : "Non" : "Non".

Lorsque les législateurs reprendront leurs travaux à la rentrée, il leur restera neuf jours pour éviter une fermeture partielle du gouvernement d'ici au 19 janvier. La deuxième date limite pour la fermeture du reste du gouvernement fédéral est fixée au 2 février, quelques semaines plus tard. La Chambre des représentants, dirigée par le parti démocrate, et le Sénat, dirigé par le parti démocrate, n'ont pas encore trouvé le moyen d'aplanir leurs divergences.

En coulisses, le personnel chargé des crédits et les dirigeants ont tenté de trouver un accord sur les niveaux de dépenses pour l'année prochaine, mais des sources impliquées dans ces discussions affirment que les négociations n'ont abouti à aucune percée.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a clairement indiqué qu'il ne chercherait pas à obtenir une rustine à court terme pour maintenir le gouvernement ouvert. On s'attend donc de plus en plus à ce que les dirigeants du parti démocrate de la Chambre optent pour une prolongation d'un an du financement du gouvernement jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Mais ce plan a déjà suscité de vives réactions de la part des principaux républicains du Sénat.

"Une CR d'une année entière serait extrêmement préjudiciable", a déclaré Susan Collins, sénatrice du Maine et principale représentante républicaine au sein de la commission des crédits, faisant référence à une mesure provisoire connue sous le nom de résolution continue (CR). "Cela finirait par coûter plus d'argent aux contribuables et entraînerait la suspension de 330 projets et programmes du ministère de la défense.

Mitch McConnell, chef de file du parti démocrate au Sénat, a exprimé des préoccupations similaires lors d'une conférence de presse tenue mardi.

"Un CR est tout simplement inacceptable pendant un an", a déclaré M. McConnell à la presse. "C'est dévastateur, en particulier pour la défense, et nous avons toutes ces guerres en cours. Nous devons donc parvenir à un accord sur les grandes lignes et nous efforcer d'obtenir un résultat le plus rapidement possible.

Mais les chefs de file républicains de la Chambre des représentants subissent des pressions de la part de leur aile droite pour obtenir des réductions générales encore plus importantes dans le cadre d'une résolution d'urgence, ce qui suscitera très certainement l'opposition de la Maison-Blanche et des démocrates du Sénat.

"Vous allez avoir une énorme bataille sur les dépenses à la fois en janvier et en février", a déclaré à la presse John Thune, sénateur du Dakota du Sud et chef de file du parti démocrate au Sénat.

Les différences entre les deux chambres sont flagrantes. Le Sénat, sur une base bipartisane, a largement respecté les plafonds de dépenses de 1,59 trillion de dollars définis dans la loi sur le plafond de la dette et un accord visant à reprogrammer d'autres économies - un accord conclu entre Kevin McCarthy, alors président du Sénat, et la Maison Blanche au début de l'année - avec un financement supplémentaire de 13,7 milliards de dollars pour la défense et d'autres situations d'urgence.

La Chambre des représentants, quant à elle, a fait passer des projets de loi en commission à des niveaux beaucoup plus bas et a adopté les projets de loi qu'elle pouvait adopter avec les seules voix du parti démocrate, dans le but de fixer les niveaux de dépenses à 1 500 milliards de dollars, toutes les réductions allant aux programmes non liés à la défense. Ces divergences subsistent, ce qui, selon les experts, pourrait ouvrir la voie à une résolution permanente d'un an, dont les conséquences seraient considérables pour les programmes de défense et autres, en raison des réductions automatiques qui seraient déclenchées en vertu d'une disposition incluse dans la loi sur le plafond de la dette.

Certains hauts responsables républicains de la Chambre des représentants s'inquiètent également de la perspective d'une résolution provisoire.

"Un CR est une très mauvaise nouvelle", a déclaré le représentant Tom Cole, l'un des principaux représentants républicains de l'Oklahoma. "C'est une mauvaise nouvelle pour la gouvernance. C'est un mauvais signal pour nos adversaires à l'étranger, et cela va entraîner une forte réduction de la défense. C'est tout à fait possible et, d'une certaine manière, c'est même l'option la plus probable, mais ce n'est pas le résultat souhaité, et je sais que ce n'est pas ce que veut M. Johnson. Il préférerait de loin un accord négocié".

D'autres ne savent pas comment les problèmes seront résolus, alors qu'il reste si peu de temps pour éviter une crise.

"Je ne crains pas une fermeture, mais je m'inquiète de la manière dont nous allons procéder", a déclaré Shelley Moore Capito, sénatrice républicaine de Virginie-Occidentale, à propos du financement du gouvernement.

Patrick McHenry, un républicain de Caroline du Nord qui a participé à la négociation de l'accord sur le plafond de la dette fixant des plafonds de dépenses pour 2024 et 2025, a fait valoir que la Chambre et le Sénat devaient se contenter de suivre la loi qui a déjà été adoptée. Mais si M. Johnson s'engage dans cette voie, il devra faire face à une vive réaction de son aile droite, déjà furieuse d'avoir accepté un accord sur les dépenses à court terme pour repousser la lutte pour le financement jusqu'au début de l'année 2024 - une dynamique similaire à celle qui a conduit à l'éviction de M. McCarthy.

"La ligne de base est déterminée", a déclaré M. McHenry. "Il est déterminé par la loi. Nous avons un accord avec la Maison Blanche. Tout cela est établi, mais l'exécution prend du temps. Cela prend des semaines, et nous avons brûlé beaucoup de semaines, ce qui est une énorme erreur".

Perspectives incertaines pour le paquet d'aide d'urgence

Malgré les négociations qui se sont déroulées 24 heures sur 24 au cours des dernières semaines, un groupe bipartisan de sénateurs, de fonctionnaires de l'administration et d'assistants de direction n'est pas parvenu à conclure un accord sur le programme de sécurité frontalière avant Noël, une étape essentielle pour injecter davantage d'aide à l'Ukraine. Mardi, M. McConnell et le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à ce que "le Sénat ne laisse pas ces défis de sécurité nationale sans réponse".

Mais lorsque les législateurs reviendront en janvier, l'élection présidentielle battra son plein et Donald Trump, le favori du GOP qui a incité son parti à soutenir la réduction des fonds destinés à l'Ukraine, pourrait bien être en passe de remporter l'investiture. En outre, M. Trump pourrait très bien juger insuffisant tout accord conclu sur l'immigration, ce qui rendrait plus difficile l'obtention du soutien du GOP au Congrès pour tout plan bipartisan.

"Cela pourrait arriver", a reconnu M. Thune lorsqu'il a été interrogé sur l'opposition potentielle de M. Trump. "Mais je pense qu'en fin de compte, tant que nous mettons en place ce que nous pensons être les bonnes politiques (...), nous espérons obtenir les votes nécessaires au Sénat et à la Chambre pour faire avancer les choses, indépendamment de ce que les autres peuvent dire à ce sujet.

Les responsables de l'administration Biden préviennent depuis des mois que les fonds destinés à l'Ukraine sont presque épuisés. Il reste environ un milliard de dollars pour aider les Ukrainiens et un autre milliard pour les fonds de surveillance de la défense. Après cela, ils ont prévenu que les États-Unis auraient épuisé leurs possibilités d'envoyer de l'argent et des armes à l'Ukraine.

Mais même si les sénateurs parviennent à un accord sur la frontière, rien ne garantit que M. Johnson - qui a déjà prévenu que le paquet devait contenir de solides mesures de sécurité aux frontières, similaires à celles contenues dans le projet de loi sur l'immigration adopté par la Chambre des représentants et rejeté par les démocrates - soit disposé à présenter un tel paquet. Certains membres de la droite dure affirment que la base se rebellera si M. Johnson accepte un compromis du Sénat visant à financer l'Ukraine en échange de nouvelles politiques frontalières.

"Je pense qu'il est insultant pour le peuple américain d'associer notre sécurité frontalière à celle de l'Ukraine", a déclaré à CNN Marjorie Taylor Greene, représentante du Parti républicain de Géorgie et proche alliée de M. Trump. "C'est complètement faux. Notre frontière doit être la première et la plus importante.

Pourtant, la volonté de la Maison-Blanche d'adopter davantage de restrictions à la frontière sud - ainsi que des lois sur l'asile potentiellement plus strictes et une plus grande autorité pour expulser les migrants sans papiers - a suscité de vives réactions de la part de la gauche.

"Je pense que c'est une erreur. Cela ne va pas résoudre la situation à la frontière. C'est juste un retour à des politiques draconiennes qui vont provoquer davantage de chaos", a déclaré à CNN la représentante Pramila Jayapal, démocrate de l'État de Washington et chef de file du Congressional Progressive Caucus (groupe parlementaire progressiste). "En fin de compte, cela reviendra à jeter les immigrés sous le boisseau.

Mais même si les problèmes d'immigration sont résolus, les démocrates seront soumis à des pressions pour accroître l'aide humanitaire aux Palestiniens, ce qui pourrait susciter des réactions négatives de la part de la droite.

Le sénateur Brian Schatz, membre démocrate de la commission des affaires étrangères à Hawaï, a déclaré que son parti était en train de discuter de l'imposition de conditions à la conduite de la guerre par Israël - une autre question complexe qui gagne du terrain chez les démocrates mais qui suscite déjà une forte opposition de la part du parti démocrate.

"Nous allons devoir trouver un compromis avec la Chambre des représentants, je ne sais donc pas ce qui est possible", a déclaré M. Schatz. "Mais je pense qu'il est juste que les membres du Congrès demandent à Israël de mener cette guerre d'une manière conforme à la politique étrangère des États-Unis et au droit international des conflits armés. La vérité est que tout crédit fédéral est assorti de conditions. La question est de savoir quelles sont les conditions de ce crédit fédéral.

