- Les Kickers de Würzburg déclarent fièrement: "Nous avons un potentiel de succès substantiel"

Sur les genoux de leur champion, les Würzburger Kickers découragés ont reçu de nombreux encouragements de la part de leurs supporters fidèles. "Tenez bon," répétaient leurs admirateurs, tout comme il y a cinq ans, lorsque les Würzburger Kickers ont été éliminés en DFB-Pokal contre l'équipe de elite TSG 1899 Hoffenheim, cette fois-ci lors d'un suspenseux tir au but, et ce dès le premier tour de la compétition.

Après la défaite de son équipe de quatrième division par 3 tirs au but à 5 contre le participant à la Ligue Europa, l'entraîneur Markus Zschiesche a déclaré : "Nous aurions pu réaliser quelque chose de significatif. Mais si vous arrivez à marquer le but final dans un match comme celui-ci et à aller jusqu'au bout, ce serait fantastique." "Si nous abordons chaque match de la saison avec cette détermination, nous serons difficiles à battre."

Panne de courant et but contre son camp

Les joueurs de Hoffenheim ont ressenti les vibrations. Une panne de courant du gardien de but remplaçant Luca Philipp a ouvert la voie à Enes Küc de Würzburg pour mettre les petits poucets en tête devant 9 511 spectateurs dès la 11ème minute. Un but contre son camp d'Ebrahim Farahnak (18ème minute) a ramené les Kraichgauer dans la partie. Moritz Hannemann de Würzburg a repris l'avantage (100ème minute), mais Marius Bülter a de nouveau égalisé (107ème minute).

"Nous emporterons beaucoup de confiance avec nous car on peut voir de quoi nous sommes capables", a commenté Hannemann après la brillante performance de l'équipe de ligue régionale, actuellement huitième du classement. "Si tout le monde donne le meilleur de soi-même, nous pouvons réaliser de grandes choses."

Le capitaine flanche

L'équipe de Würzburg a affronté Hoffenheim avec détermination et confiance. Ce n'est qu'aux tirs au but - après un match nul 2-2 en prolongation - que le gardien de but de longue date malchanceux de Hoffenheim, Philipp, a osé sauver contre le capitaine Dominik Meisel et a mis fin aux rêves de coupe.

Pourtant, il y avait de l'encouragement pour les Kickers de la part de leurs supporters. "Ils ont raison, nous devons garder la tête haute et continuer à avancer", a déclaré Hannemann après une nuit inoubliable. "Mais c'est difficile pour le moment."

Malgré leur défaite aux tirs au but contre TSG 1899 Hoffenheim, les Würzburger Kickers ont reçu le soutien de leurs supporters, les exhortant à 'garder la tête haute' et à continuer à avancer. Dans le même tournoi il y a cinq ans, les Würzburger Kickers, représentés par leur équipe 'The Wurzburg Kickers', ont également été éliminés contre une équipe de

Lire aussi: