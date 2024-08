Les jurés de l'Arizona voulaient inculper Trump, les procureurs les ont exhortés à ne pas le faire.

L'intérêt était suffisamment fort pour que le procureur principal de l'État demande au grand jury de ne pas inculper l'ancien président et présente une présentation PowerPoint pour expliquer sa raison.

Finalement, le grand jury n'a pas rendu un acte d'accusation contre Trump, qui avait déjà été chargé au niveau fédéral pour ses efforts pour renverser la victoire légitime de Joe Biden en 2020 par le conseiller spécial Jack Smith et en Géorgie par le procureur de district de Fulton County Fani Willis.

Mais les documents judiciaires fournissent de nouveaux détails sur les procédures secrètes du grand jury qui ont conduit à des charges contre 18 autres personnes, y compris l'ancien avocat de Trump Rudy Giuliani et son ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, ainsi que des aperçus de la décision de décrire Trump dans les documents d'accusation comme "co-conspirateur non inculpé 1". (Giuliani et Meadows ont plaidé non coupables.)

Les procureurs ont cité deux raisons principales pour lesquelles le grand jury ne devrait pas charger Trump : un manque de preuves et une politique du département de la Justice des États-Unis qu'ils croient entraver les charges contre un ancien président.

La politique citée par les procureurs traite des directives du DOJ limitant la façon dont le gouvernement fédéral peut poursuivre des individus déjà chargés de crimes similaires au niveau de l'État.

L'État a déclaré aux grands jurés que l'inculpation de Trump serait "une grande affaire" et qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir "toutes les preuves pour le poursuivre pour l'instant", notant que cela pourrait prendre un an ou deux, comme le montrent les documents judiciaires.

"Je pense que vous devriez accorder une grande importance à cette politique. Et c'est pourquoi je n'ai pas recommandé cela dans le projet d'acte d'accusation, malgré des indications claires de votre part que vous souhaitez poursuivre une charge contre lui", a ajouté le procureur, faisant référence à Trump.

"Mais cela - cela est - c'est pourquoi vous ne voyez pas cela", a déclaré le procureur de l'État au grand jury. "Et je sais que cela peut être décevant pour certains d'entre vous. Je comprends. Mais c'est - vous - j'ai entendu dire aujourd'hui que nous avons travaillé dans l'autre sens en raison de cette politique, et c'est où nous en sommes."

Les extraits de la conversation du grand jury ont été inclus dans la réponse de l'État à une motion de plusieurs défendeurs contestant une poursuite sélective et contestant des violations anti-rece

